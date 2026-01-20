Евро обновило исторический максимум и теперь стоит и 50,72 грн. Какой курс доллара и злотого — читайте в материале Фокуса.

В Украине валютный рынок продолжает колебаться. Доллар второй день подряд теряет в цене, тогда как евро возобновило тенденцию к росту, установив новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, который установил новые официальные курсы иностранных валют на 21 января.

Курс доллара на 21 января

Начало января ознаменовалось стремительным и довольно резким ростом курса доллара. Американская валюта постепенно дорожала и 19 января достигла исторического максимума — 41,41 грн.

Впрочем уже с 20 января НБУ изменил подход и начал осторожно укреплять гривну. Эту тенденцию регулятор продолжил и 21 января.

Так, официальный курс доллара на среду установлен на уровне 43,25 грн за доллар, что на 1 копейку ниже, чем банковским днем ранее.

Официальный курс доллара на 21 января снизился

Ситуация с долларом на валютном рынке Украины не является признаком финансовой катастрофы и нынешние курсовые колебания не являются случайными. По словам финансового аналитика и члена Украинского общества финансовых аналитиков Андрея Шевчишина, Национальный банк целенаправленно реализует политику контролируемой девальвации гривны. Именно регулятор задает темп и масштаб движения курса.

К тому же эксперт считает, что во второй половине февраля НБУ может перейти к укреплению гривны, но, если произойдет оживление экспорта. Но уже сейчас можно наблюдать за определенным укреплением национальной валюты.

Каким будет курс евро 21 января

После кратковременного снижения 20 января, Национальный банк Украины снова начал повышать курс евро, что привело к новому историческому рекорду.

На среду, 21 января, официальный курс евро к гривне установлен на уровне 50,72 грн, что на 42 копейки больше чем во вторник (50,30 грн).

Добавим, что предыдущий максимум иностранной валюты был зафиксирован 13 января на отметке 50,52 грн.

Официальный курс злотого на 21 января

Национальный банк также скорректировал политику в отношении польского злотого. После нескольких дней снижения его стоимости регулятор перешел к повышению курса.

На 21 января официальный курс злотого установлен на уровне 11,99 грн, что на 9 копеек выше, чем в предыдущий банковский день. Для сравнения: неделю назад, а именно 13 января, польская валюта достигала рекордной отметки 12 грн за единицу.

Курс валют на межбанке

На межбанковском рынке во вторник, 20 января 2026 года, доллар оставался относительно стабильным, хотя котировки несколько колебались в течение дня. Торги по американской валюте открылись в 10:00 на уровне 43,28-43,31 грн.

До закрытия сессии курс практически не изменился, лишь немного снизившись. По состоянию на 16:30 доллар стоил:

покупки — 43,24 грн;

продажи — 43,29 грн.

Евро наоборот продолжал дорожать. Утром котировки стартовали с уровня 50,59-50,62 грн, а к концу дня поднялись до 50,71-50,75 грн, возобновив тенденцию к росту на межбанке.

Курс валют в Украине: что предлагает наличный рынок

По состоянию на вечер 20 января средний курс покупки доллара составлял 43,40 грн, то есть за 100 американских долларов в банке можно было получить 4 340 грн. Средний курс продажи зафиксирован на уровне 43,50 грн. В течение дня цены на доллар существенно не менялись.

Что касается евро, средний курс составил:

покупка — 50,79 грн (+0,03 грн),

продажа — 50,99 грн (-0,01 грн).

Ранее Фокус писал, что обесценивание гривны спровоцировало ажиотаж на валюту среди украинцев. Но эксперты успокаивают: такие колебания курса являются сезонным явлением, которое повторяется почти каждый год. Инвестиционный банкир Сергей Фурса объясняет это большими расходами госбюджета в декабре, из-за чего в январе курс может немного "подпрыгнуть". Впоследствии, по его словам, стоит ожидать отката.