После установления исторических максимумов доллар и евро начали дешеветь. Фокус выяснил, сколько стоит сегодня валюта в Украине.

Официальный курс валют в Украине на 20 января свидетельствует, что гривна укрепилась, а доллар, евро и злотый показали небольшое снижение после рекордных значений в начале года. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Официальный курс валют на 20 января

По данным регулятора:

курс доллара 20 января составляет 43,26 грн, что на 15 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день;

курс евро установлен на уровне 50,30 грн, валюта подешевела на 13 копеек;

курс польского злотого составляет 11,90 грн, снижение — 3 копейки.

Курс валют: межбанк и наличный рынок: межбанк и наличный рынок

В ходе межбанковских торгов в понедельник, 19 января, доллар США немного подешевел, тогда как евро показало небольшой рост в покупке. По итогам торгов, курсы валют на межбанке были следующими:

доллар США: покупка — 43,28, продажа — 43,31 грн;

евро: покупка — 50,38, продажа — 50,31 грн;

Отметим, что на открытии межбанка доллар колебался в пределах 43,31-43,36 грн, а евро — 50,37-50,41 грн.

На наличном рынке (обменники) курсы остаются немного выше, чем на межбанке:

доллар: покупка — около 43,43 грн, продажа — 43,52 грн;

евро: покупка — 50,17 грн, продажа — 50,75 грн;

польский злотый: покупка — 11,70 грн, продажа — 12,30 грн.

Наличный курс валют в Украине сохраняет небольшой разрыв с межбанком.

20 января доллар на межбанке подешевел на межбанке Фото: Unplash

Каким будет курс валюты в Украине в январе

Финансовые эксперты объясняют, что текущее ослабление гривны имеет управляемый характер и не является хаотичным процессом. Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отмечает, что Нацбанк сознательно проводит контролируемую девальвацию гривны.

Несмотря на высокие золотовалютные резервы Украины (более 57 млрд долларов) и профицит платежного баланса, Нацбанк начал постепенно ослаблять курс гривны, который жестко удерживал в конце 2025 года. Уровни 43 грн за доллар и 50 грн за евро, которые прочно защищались в декабре, в начале января были преодолены достаточно быстро.

Шевчишин добавляет, что январь традиционно является месяцем курсового давления из-за сезонного дисбаланса экспорта и импорта и больших бюджетных расходов. По его прогнозу, наличный доллар может колебаться в диапазоне 43,65-44 грн, а евро будет оставаться стабильным — около 50,7-51 грн.

"Главным дирижером валютного рынка остается НБУ. Именно он определяет скорость и глубину движения курса", — заключает Шевчишин, добавив, что во второй половине февраля регулятор может укрепить гривну, но, при условии восстановления экспорта.

Экономист Сергей Фурса не видит никаких признаков финансовой катастрофы в Украине. Подорожание доллара он называет обычным сезонным явлением.

Фактически гривна в начале 2026 года ослабла с 42,3 до 43,1-43,2 грн за доллар — это лишь около 2% движения. Несмотря на громкие заявления о "рекордном падении", в процентах это не критично. Подобные колебания на мировых валютных рынках происходят регулярно.

По его словам, даже курс 43-44 грн за доллар в конце года будет означать лишь 5% ослабления гривны. Никакой катастрофы не происходит, а сезонное давление исчезнет в течение одной-двух недель.

Ранее Фокус разбирался, действительно ли гривна вступила в новую фазу падения и как лучше распоряжаться сбережениями. И, как успокоил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов, валютный рынок в течение ближайших двух-трех месяцев будет оставаться относительно стабильным. Колебания на валютном рынке были краткосрочными и прогнозируемыми еще в конце прошлого года.