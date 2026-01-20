Після встановлення історичних максимумів долар і євро почали дешевшати. Фокус з'ясував, скільки коштує сьогодні валюта в Україні.

Офіційний курс валют в Україні на 20 січня свідичть, що гривня зміцнилася, а долар, євро та злотий показали невелике зниження після рекордних значень на початку року. Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Офіційний курс валют на 20 січня

За даними регулятора:

курс долара 20 січня становить 43,26 грн, що на 15 копійок менше, ніж у попередній банківський день;

курс євро встановлено на рівні 50,30 грн, валюта подешевшала на 13 копійок;

курс польського злотого складає 11,90 грн, зниження — 3 копійки.

Курс валют: міжбанк і готівковий ринок

Під час міжбанківських торгів у понеділок, 19 січня, долар США трохи подешевшав, тоді як євро показало невелике зростання в купівлі. За підсумками торгів, курси валют на міжбанку були такими:

долар США: купівля — 43,28, продаж — 43,31 грн;

євро: купівля — 50,38, продаж — 50,31 грн;

Зазначимо, що на відкритті міжбанку долар коливався в межах 43,31–43,36 грн, а євро — 50,37–50,41 грн.

На готівковому ринку (обмінники) курси залишаються трохи вищими, ніж на міжбанку:

долар: купівля — близько 43,43 грн, продаж — 43,52 грн;

євро: купівля — 50,17 грн, продаж — 50,75 грн;

польський злотий: купівля — 11,70 грн, продаж — 12,30 грн.

Готівковий курс валют в Україні зберігає невеликий розрив із міжбанком.

20 січня долар на міжбанку подешевшав Фото: Unplash

Яким буде курс валюти в Україні у січні

Фінансові експерти пояснюють, що поточне послаблення гривні має керований характер і не є хаотичним процесом. Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин зазначає, що Нацбанк свідомо проводить контрольовану девальвацію гривні.

Попри високі золотовалютні резерви України (понад 57 млрд доларів) та профіцит платіжного балансу, Нацбанк почав поступово послаблювати курс гривні, який жорстко утримував наприкінці 2025 року. Рівні 43 грн за долар і 50 грн за євро, які міцно захищалися в грудні, на початку січня були подолані досить швидко.

Шевчишин додає, що січень традиційно є місяцем курсового тиску через сезонний дисбаланс експорту та імпорту та великі бюджетні витрати. За його прогнозом, готівковий долар може коливатися в діапазоні 43,65–44 грн, а євро залишатиметься стабільним — близько 50,7–51 грн.

"Головним диригентом валютного ринку залишається НБУ. Саме він визначає швидкість і глибину руху курсу", — підсумовує Шевчишин, додавши, що в другій половині лютого регулятор може зміцнити гривню, але, за умови відновлення експорту.

Економіст Сергій Фурса не бачить жодних ознак фінансової катастрофи в Україні. Подорожчання долара він називає звичайним сезонним явищем.

Фактично гривня на початку 2026 року послабилася з 42,3 до 43,1-43,2 грн за долар — це лише близько 2% руху. Попри гучні заяви про "рекордне падіння", у відсотках це не критично. Подібні коливання на світових валютних ринках відбуваються регулярно.

За його словами, навіть курс 43-44 грн за долар наприкінці року означатиме лише 5% ослаблення гривні. Жодної катастрофи не відбувається, а сезонний тиск зникне протягом одного-двох тижнів.

Раніше Фокус розбирався, чи справді гривня вступила у нову фазу падіння та як краще розпоряджатися заощадженнями. І, як заспокоїв віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов, валютний ринок протягом найближчих двох–трьох місяців залишатиметься відносно стабільним. Коливання на валютному ринку були короткостроковими та прогнозованими ще наприкінці минулого року.