800 млрд дол на відбудову: Україна та США планують підписати угоду про "процвітання", — The Telegraph

Україна та США планують підписати угоду, яка передбачатиме реконструкцію України, на 800 млрд доларів. Кошти хочуть залучити впродовж десяти років для відновлення України та стимулювання її економіки.

Узгодити деталі та підписати угоду планується на економічному форумі у Давосі, пише The Telegraph з посиланням на власні джерела.

"Україна та Сполучені Штати планують підписати угоду про "процвітання" для відновлення країни на зустрічі світових лідерів у Давосі", — йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначили, що президент України Володимир Зеленський сподівався відвідати Білий дім наступного тижня, щоб завершити як план економічного процвітання, так і угоду про гарантії безпеки після завершення війни, але європейські партнери з "коаліції охочих" порадили не їхати, а натомість запропонували Всесвітній економічний форум як більш підходящу альтернативу для зустрічі з президентмо США Дональдом Трампом.

За словами чиновників, план полягав у тому, щоб використати зустріч для завершення економічної угоди — ключового розділу переглянутої пропозиції, підтриманої США, щодо припинення майже чотирирічної війни з росією.

За словами українських чиновників, план процвітання спрямований на залучення близько 800 млрд доларів протягом десятиліття для відбудови України та сприянню розвитку економіки.

Зеленський на брифінгу заявляв, що угода забезпечить "економічне відновлення, відновлення робочих місць та повернення життя в Україну". Пропозиція передбачає запровадження нульових тарифів на торгівлю та створення особливих умов для промислово розвинених регіонів України.

Київ сподівається, що, запропонувавши Вашингтону свою частку у післявоєнній відбудові, особливо в проектах, на які Трамп міг би бути згоден, президент США буде більш схильний запропонувати надійні гарантії безпеки.

