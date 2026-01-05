Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Економіка Перемовини щодо припинення війни Україна і США підписали угоду про надра

"Можливо, навіть більше": Трамп планує повернути всі надані Україні гроші завдяки угоді про надра

Трамп згадав угоду про корисні копалини
За словами Трампа, завдяки угоді про рідкоземельні метали США повернуть витрачені на допомогу Україні гроші | Фото: Скрин відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна заробляє завдяки угоді про рідкоземельні метали з Україною. За його словами, вона дозволить повернути всі витрачені на допомогу кошти, а можливо навіть заробити більше.

Про угоду про корисні копалини між США і Україною Трамп згадав під час спілкування з журналістами на борту Air Force One 4 січня. Він сказав, що війна в Україні нічого не коштує американцям.

"Ви знаєте, що це нам нічого не коштує. Насправді ми заробляємо гроші, на відміну від Байдена, який віддав 350 мільярдів доларів. Віддав їх. Тепер я отримав значну частину цих грошей назад, тому що ми уклали угоду про рідкоземельні метали", — заявив Трамп.

За словами американського президента, США отримають значну частину витраченого на фінансову допомогу Україні назад.

"Можливо, всі гроші. Можливо, навіть більше, ніж всі гроші, але ми отримуємо гроші зараз", — сказав лідер Штатів.

Відео дня

При цьому він заявив, що завершення війни в Україні не є для Вашингтона економічним питанням.

"Це ситуація, в якій в середньому 25 000 душ, 25 000 солдатів гинуть щомісяця. І вони не з Америки. Вони з Росії та з України. І якщо я можу це зупинити, я хотів би це зупинити", — додав Трамп.

Угода про корисні копалини: деталі

Україна і США підписали угоду про надра і військову допомогу 30 квітня. Вона передбачає видобуток 57 корисних копалин. Україна вкладатиме у спеціальний фонд гроші за ліцензію та ренту, а Штати — військову допомогу. 12 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який ратифікував угоду з США про надра.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 4 січня сказав, що не вірить у заяви Кремля про нібито атаку на резиденцію президента РФ Володимира Путіна.

Також під час спілкування з журналістами Трамп не виключив проведення військової операції у ще одній країні після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. За його словами, трафік наркотичних речовин до США іде також з Колумбії.