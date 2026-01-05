"Можливо, навіть більше": Трамп планує повернути всі надані Україні гроші завдяки угоді про надра

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна заробляє завдяки угоді про рідкоземельні метали з Україною. За його словами, вона дозволить повернути всі витрачені на допомогу кошти, а можливо навіть заробити більше.

Про угоду про корисні копалини між США і Україною Трамп згадав під час спілкування з журналістами на борту Air Force One 4 січня. Він сказав, що війна в Україні нічого не коштує американцям.

"Ви знаєте, що це нам нічого не коштує. Насправді ми заробляємо гроші, на відміну від Байдена, який віддав 350 мільярдів доларів. Віддав їх. Тепер я отримав значну частину цих грошей назад, тому що ми уклали угоду про рідкоземельні метали", — заявив Трамп.

За словами американського президента, США отримають значну частину витраченого на фінансову допомогу Україні назад.

"Можливо, всі гроші. Можливо, навіть більше, ніж всі гроші, але ми отримуємо гроші зараз", — сказав лідер Штатів.

Відео дня

При цьому він заявив, що завершення війни в Україні не є для Вашингтона економічним питанням.

"Це ситуація, в якій в середньому 25 000 душ, 25 000 солдатів гинуть щомісяця. І вони не з Америки. Вони з Росії та з України. І якщо я можу це зупинити, я хотів би це зупинити", — додав Трамп.

Угода про корисні копалини: деталі

Україна і США підписали угоду про надра і військову допомогу 30 квітня. Вона передбачає видобуток 57 корисних копалин. Україна вкладатиме у спеціальний фонд гроші за ліцензію та ренту, а Штати — військову допомогу. 12 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який ратифікував угоду з США про надра.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 4 січня сказав, що не вірить у заяви Кремля про нібито атаку на резиденцію президента РФ Володимира Путіна.

Також під час спілкування з журналістами Трамп не виключив проведення військової операції у ще одній країні після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. За його словами, трафік наркотичних речовин до США іде також з Колумбії.