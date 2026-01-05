"Возможно, даже больше": Трамп планирует вернуть все предоставленные Украине деньги благодаря соглашению о недрах

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна зарабатывает благодаря соглашению о редкоземельных металлах с Украиной. По его словам, оно позволит вернуть все потраченные на помощь средства, а возможно даже заработать больше.

О соглашении о полезных ископаемых между США и Украиной Трамп вспомнил во время общения с журналистами на борту Air Force One 4 января. Он сказал, что война в Украине ничего не стоит американцам.

"Вы знаете, что это нам ничего не стоит. На самом деле мы зарабатываем деньги, в отличие от Байдена, который отдал 350 миллиардов долларов. Отдал их. Теперь я получил значительную часть этих денег обратно, потому что мы заключили соглашение о редкоземельных металлах", — заявил Трамп.

По словам американского президента, США получат значительную часть потраченного на финансовую помощь Украине обратно.

"Возможно, все деньги. Возможно, даже больше, чем все деньги, но мы получаем деньги сейчас", — сказал лидер Штатов.

При этом он заявил, что завершение войны в Украине не является для Вашингтона экономическим вопросом.

"Это ситуация, в которой в среднем 25 000 душ, 25 000 солдат погибают ежемесячно. И они не из Америки. Они из России и из Украины. И если я могу это остановить, я хотел бы это остановить", — добавил Трамп.

Соглашение о полезных ископаемых: детали

Украина и США подписали соглашение о недрах и военной помощи 30 апреля. Оно предусматривает добычу 57 полезных ископаемых. Украина будет вкладывать в специальный фонд деньги за лицензию и ренту, а Штаты — военную помощь. 12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ратифицировал соглашение с США о недрах.

Напомним, президент США Дональд Трамп 4 января сказал, что не верит в заявления Кремля о якобы атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина.

Также во время общения с журналистами Трамп не исключил проведения военной операции в еще одной стране после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, трафик наркотических веществ в США идет также из Колумбии.