800 млрд долл на восстановление: Украина и США планируют подписать соглашение о "процветании", — The Telegraph

Украина и США планируют подписать соглашение, которое будет предусматривать реконструкцию Украины, на 800 млрд долларов. Средства хотят привлечь в течение десяти лет для восстановления Украины и стимулирования ее экономики.

Согласовать детали и подписать соглашение планируется на экономическом форуме в Давосе, пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

"Украина и Соединенные Штаты планируют подписать соглашение о "процветании" для восстановления страны на встрече мировых лидеров в Давосе", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что президент Украины Владимир Зеленский надеялся посетить Белый дом на следующей неделе, чтобы завершить как план экономического процветания, так и соглашение о гарантиях безопасности после завершения войны, но европейские партнеры из "коалиции желающих" посоветовали не ехать, а взамен предложили Всемирный экономический форум как более подходящую альтернативу для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Відео дня

По словам чиновников, план заключался в том, чтобы использовать встречу для завершения экономического соглашения — ключевого раздела пересмотренного предложения, поддержанного США, по прекращению почти четырехлетней войны с Россией.

По словам украинских чиновников, план процветания направлен на привлечение около 800 млрд долларов в течение десятилетия для восстановления Украины и содействия развитию экономики.

Зеленский на брифинге заявлял, что соглашение обеспечит "экономическое восстановление, восстановление рабочих мест и возвращение жизни в Украину". Предложение предусматривает введение нулевых тарифов на торговлю и создание особых условий для промышленно развитых регионов Украины.

Киев надеется, что, предложив Вашингтону свою долю в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, на которые Трамп мог бы быть согласен, президент США будет более склонен предложить надежные гарантии безопасности.

Напомним, Трамп планирует вернуть все предоставленные Украине деньги благодаря соглашению о недрах.

Фокус также писал о том, что Зеленский обсуждает свободную торговлю с США и ждет от Трампа конкретных гарантий безопасности.