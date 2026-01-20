Євро оновило історичний максимум і тепер коштує і 50,72 грн. Який курс долара та злотого — читайте у матеріалі Фокуса.

В Україні валютний ринок продовжує коливатися. Долар другий день поспіль втрачає у ціні, тоді як євро відновило тенденцію до зростання, встановивши новий рекорд. Про це свідчать дані Національного банку України, який встановив нові офіційні курси іноземних валют на 21 січня.

Курс долара на 21 січня

Початок січня ознаменувався стрімким і доволі різким зростанням курсу долара. Американська валюта поступово дорожчала і 19 січня сягнула історичного максимуму — 41,41 грн.

Втім уже з 20 січня НБУ змінив підхід і почав обережно зміцнювати гривню. Цю тенденцію регулятор продовжив і 21 січня.

Так, офіційний курс долара на середу встановлено на рівні 43,25 грн за долар, що на 1 копійку нижче, ніж банківським днем раніше.

Офіційний курс долара на 21 січня знизився

Ситуація з доларом на валютному ринку України не є ознакою фінансової катастрофи й нинішні курсові коливання не є випадковими. За словами фінансового аналітика та члена Українського товариства фінансових аналітиків Андрія Шевчишина, Національний банк цілеспрямовано реалізує політику контрольованої девальвації гривні. Саме регулятор задає темп і масштаб руху курсу.

До того ж експерт вважає, що у другій половині лютого НБУ може перейти до зміцнення гривні, але, якщо відбудеться пожвавлення експорту. Та вже зараз можна спостерігати за певним зміцненням національної валюти.

Яким буде курс євро 21 січня

Після короткочасного зниження 20 січня, Національний банк України знову почав підвищувати курс євро, що призвело до нового історичного рекорду.

На середу, 21 січня, офіційний курс євро до гривні встановлено на рівні 50,72 грн, що на 42 копійки більше ніж у вівторок (50,30 грн).

Додамо, що попередній максимум іноземної валюти був зафіксований 13 січня на позначці 50,52 грн.

Офіційний курс злотого на 21 січня

Національний банк також скоригував політику щодо польського злотого. Після кількох днів зниження його вартості регулятор перейшов до підвищення курсу.

На 21 січня офіційний курс злотого встановлено на рівні 11,99 грн, що на 9 копійок вище, ніж у попередній банківський день. Для порівняння: тиждень тому, а саме 13 січня, польська валюта досягала рекордної позначки 12 грн за одиницю.

Курс валют на міжбанку

На міжбанківському ринку у вівторок, 20 січня 2026 року, долар залишався відносно стабільним, хоча котирування дещо коливалися протягом дня. Торги по американській валюті відкрилися о 10:00 на рівні 43,28–43,31 грн.

До закриття сесії курс практично не змінився, лише трохи знизившись. Станом на 16:30 долар коштував:

купівлі — 43,24 грн;

продажі — 43,29 грн.

Євро навпаки продовжував дорожчати. Зранку котирування стартували з рівня 50,59–50,62 грн, а до кінця дня піднялися до 50,71–50,75 грн, відновивши тенденцію до зростання на міжбанку.

Курс валют в Україні: що пропонує готівковий ринок

Станом на вечір 20 січня середній курс купівлі долара становив 43,40 грн, тобто за 100 американських доларів у банку можна було отримати 4 340 грн. Середній курс продажу зафіксовано на рівні 43,50 грн. Протягом дня ціни на долар суттєво не змінювалися.

Що стосується євро, середній курс становив:

купівля — 50,79 грн (+0,03 грн),

продаж — 50,99 грн (-0,01 грн).

Раніше Фокус писав, що знецінення гривні спровокувало ажіотаж на валюту серед українців. Але експерти заспокоюють: такі коливання курсу є сезонним явищем, яке повторюється майже щороку. Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснює це великими витратами держбюджету в грудні, через що в січні курс може трохи "підстрибнути". Згодом, за його словами, варто очікувати відкату.