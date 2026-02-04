Національний банк України скорегував курс валют на 5 лютого. Яка вартість іноземних валют — читайте в огляді.

Офіційний курс долара після нетривалого зростання знову перейшов до зниження. Водночас євро та польський злотий почали дорожчати. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), який встановив офіційний курс гривні щодо іноземної валюти на 5 лютого.

Курс євро на 5 лютого

Початок лютого для європейської валюти виявився нестабільним, адже Нацбанк коригував курс як у бік зниження, так і зростання. На 5 лютого офіційний курс євро встановлено на рівні 51,0350 грн, що на 8 коп. більше, ніж у попередній банківський день.

Офіційний курс долара на 5 лютого

Американська валюта після кількох днів зростання повернулася до зниження.

Нацбанк на 5 лютого скорегував офіційний курс долара до 43,1695 грн, що на 2 коп. менше, ніж напередодні.

Курс злотого на 5 лютого від НБУ

Польський злотий на офіційному валютному ринку України припинив падіння. На четвер НБУ здійснив незначне зростання курсу.

Офіційний курс злотого встановлено на рівні 12,0821 грн, що на 1 коп. більше, ніж у минулий банківський день.

