Офіційний курс долара в Україні знову перетнув позначку в 43 грн. Скільки коштує іноземна валюта — читайте у матеріалі.

На валютному ринку України фіксується нова хвиля зростання курсу долара, тоді як польський злотий продовжує втрачати в ціні. Про це свідчать оновлені дані Національного банку України (НБУ).

Курс долара на 4 лютого

На початку 2026 року курс долара в Україні демонстрував стрімке зростання, що неодноразово призводило до оновлення історичних максимумів. До 19 січня НБУ дотримувався політики поступового підвищення, внаслідок чого курс долар на офіційному рівні сягнув рекордного показника — 43,41 грн.

Після цього регулятор почав обережно знижувати вартість американської валюти. Однак уже на початку лютого ситуація змінилася, адже НБУ знову скоригував курс валют у бік зростання. Фактично лише за одне рішення Нацбанк повернув долар до рівнів, які спостерігалися у січні.

На 4 лютого офіційний курс долара встановлено на рівні 43,1928 грн, що на 22 коп. більше, ніж попереднього банківського дня.

Офіційний курс євро в Україні

Паралельно НБУ підвищив і курс євро. Після кількох днів зниження вартості європейська валюта знову перейшла до зростання.

Так, офіційний курс євро на 4 лютого зафіксувано на рівні 50,9502 грн, що на 4 коп. більше, ніж напередодні.

Курс злотого на 4 лютого

На відміну від долара та євро, курс злотий продовжує знижуватися. Польська валюта не підтримала загальний тренд зростання на валютному ринку.

НБУ встановив офіційний курс злотого на 4 лютого на рівні 12,0711 грн, що на 0,0024 грн менше, ніж минулого банківського дня.

Раніше Фокус повідомляв, що в першій декаді лютого на валютному ринку України очікується відносно стабільна ситуація. Серед головних факторів впливу на курс долара та євро будуть рівень інфляції, обсяги міжнародної фінансової підтримки, а також надходження експортної виручки.