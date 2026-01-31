В Україні прогнозують помірні коливання курсу валют у лютому 2026 року. Фокус дізнався, якої поведінки чекати від долара та євро.

Початок лютого 2026 року на валютному ринку України проходитиме під знаком відносної стабільності. Долар і євро коливаються в помірних коридорах, а різкі стрибки курсу валют, які нервували ринок у грудні-січні, поступово сходять нанівець. Експерти кажуть про формування курсового плато — періоду, коли ринок знаходить баланс між попитом і пропозицією.

Зокрема, за словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, у першій декаді лютого валютний ринок перебуватиме в режимі керованої стабільності, а основні чинники, що впливають на курс, мають радше стримувальний, ніж дестабілізаційний характер.

Відео дня

Більше валюти від експортерів — менше тиску на курс

Одна з ключових причин поточної стабільності — очікуване зростання пропозиції іноземної валюти на міжбанку. Насамперед це пов’язано з активізацією аграрного сектору, який традиційно виходить на ринок із валютною виручкою на початку року.

"Ринок перебуває в очікуванні помітного збільшення пропозиції іноземної валюти, насамперед внаслідок активізації агросектору, який традиційно виходить на ринок із надлишковою виручкою. Попит на валюту залишатиметься доволі високим — передусім з боку імпортерів енергоносіїв, однак поступово дисбаланс між попитом і пропозицією скорочуватиметься. За оцінками, різниця між ними може утримуватися в межах 5-7%, що є прийнятним показником для поточних умов", — зазначив Лєсовий.

Очікується, що обсяги валютних інтервенцій у разі потреби становитимуть близько 500-600 млн доларів на тиждень Фото: З відкритих джерел

Менша волатильність і вужчі спреди

Ще одна тенденція лютого — зниження добових курсових коливань. Якщо наприкінці 2025 року долар і євро могли змінюватися досить різко протягом дня, то тепер амплітуда рухів стає скромнішою.

Очікується зниження добової амплітуди курсових коливань, а також скорочення спреду між курсами купівлі та продажу на готівковому ринку

Очікується також скорочення різниці між курсами купівлі та продажу, особливо на готівковому ринку. Це означає, що обмін валют для населення стає більш прогнозованим, а спекулятивні настрої поступово згасають.

Національний банк України й надалі відіграватиме ключову роль у забезпеченні курсової рівноваги

Роль НБУ: керована гнучкість замість жорсткого контролю

Національний банк України продовжує працювати в режимі керованої гнучкості. Це означає, що регулятор не фіксує курс жорстко, але готовий втручатися у разі перекосів.

За оцінками банкірів, у разі потреби НБУ може проводити інтервенції обсягом близько 500–600 млн доларів на тиждень. Водночас імовірність активних продажів валюти зараз невисока, адже ринок демонструє здатність самостійно балансуватися.

Додатковий запас міцності забезпечують міжнародні резерви України, які наближаються до 57 млрд доларів.

Що буде з євро

Курс євро в Україні й надалі формуватиметься під впливом двох чинників: пари долар/євро на світових ринках та курсу гривні до долара.

Наразі глобальне співвідношення коливається в межах 1,17-1,19 долара за євро. За такого сценарію різких рухів європейської валюти в Україні не очікується, а коливання залишатимуться помірними.

Війна, інфляція та допомога партнерів: фонові ризики

Серед факторів, які продовжують визначати настрій валютного ринку:

рівень споживчої інфляції;

стабільність роботи бізнесу, зокрема в умовах енергетичних ризиків;

ритмічність надходження міжнародної фінансової допомоги;

обсяги експортної виручки.

Перебіг війни залишається ключовим макрочинником.

Курс євро, як і раніше, формуватиметься під впливом динаміки світової пари долар/євро у поєднанні з курсом гривні до долара. Поточні глобальні тенденції свідчать про збереження співвідношення в діапазоні 1,17-1,19, що дозволяє очікувати відносної стабільності курсу євровалюти й на внутрішньому ринку

Навіть потенційне енергетичне перемир’я не має прямого впливу на курс, однак може знизити загальну напругу та девальваційні очікування в суспільстві.

Важливий вплив на фінансовий ринок України має загальний перебіг війни та ефективність протидії агресору Фото: минэнергетики

Енергетичне перемир’я та валютний курс

За словами експерта, можливе енергетичне перемир’я хоча і не є прямим фактором впливу на валютний курс, проте може виступати опосередкованим чинником, знижуючи загальний рівень суспільної напруги, інфляційні та девальваційні очікування, а також схильність населення та бізнесу до емоційних валютних рішень.

Важливо

Росія погодилася не бити по енергосистемі України до 1 лютого, — Пєсков

"У поєднанні з іншими макроекономічними факторами це може створювати більш сприятливе середовище для курсової рівноваги", — каже Лєсовий.

Водночас валютний ринок наразі має достатній запас міцності: міжнародні резерви на рівні майже 57 млрд доларів дозволяють регулятору діяти оперативно та гнучко, за потреби точково врівноважуючи попит і пропозицію

Загалом можна констатувати, що валютний ринок входить у фазу курсового плато. Значних коливань або нестандартних рухів найближчим часом не очікується, а поточний період може стати етапом відносно тривалої курсової стабілізації.

Прогнозні коридори на 2-8 лютого*

Показник Значення Коридори валютних коливань (міжбанк) 42,75–43,25 грн / $; 50–51,5 грн / € Коридори валютних коливань (готівковий ринок) 42,5–43,5 грн / $; 50–51,5 грн / € Поточні щоденні коливання курсу Міжбанк — до 0,05–0,15 грн; комбанки — до 0,1–0,2 грн; обмінні пункти — до 0,3 грн Різниця між курсами купівлі та продажу Міжбанк — до 0,15 грн за $1, до 0,2 грн за €1; комбанки — до 0,5–0,6 грн за $1, до 0,8–1 грн за €1; обмінники — до 0,6–1 грн за $1, до 1–1,3 грн за €1 Різниця курсів купівлі Комбанки — 0,2–0,3 грн за $1, 0,3–0,5 грн за €1; обмінники — 0,3–0,5 грн за $1, 0,5–0,7 грн за €1 Різниця курсів продажу Комбанки — 0,1–0,2 грн за $1, 0,2–0,3 грн за €1; обмінники — 0,3–0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 Середня різниця між міжбанком і готівковим ринком 0,1–0,15 грн Середні курсові відхилення за тиждень До 1–1,5% від стартового курсу

*Таблицю складено на основі загальної характеристики ринку з 2 по 8 лютого директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового

Експерт наголошує, що середні коливання протягом тижня можуть становити до 1-1,5% від стартового курсу.

Наразі глобальне співвідношення коливається в межах 1,17-1,19 долара за євро Фото: Unplash

Чого чекати далі

Загалом валютний ринок входить у фазу курсового плато — періоду, коли значних стрибків не очікується, а рухи курсу мають радше коригувальний характер.

Серед чинників, які й надалі впливатимуть на валютний ринок, залишаються рівень споживчої інфляції, спроможність бізнесу працювати без суттєвих перерв, пов’язаних з енергетичними ризиками, а також ритмічність надходження міжнародної фінансової допомоги та обсяги експортного виторгу

Для громадян це означає відсутність потреби в панічних валютних операціях, а для бізнесу — можливість більш впевнено планувати розрахунки на найближчі тижні.

Важливу роль відіграє й загальний перебіг війни та ефективність протидії агресору

Як підсумовує Тарас Лєсовий, лютий може стати місяцем відносно тривалої курсової стабілізації, якщо не виникне форс-мажорних зовнішніх чи внутрішніх потрясінь.

Нагадаємо, наприкінці січня 2026 року після затяжного зниження офіційний курс долара знову пішов угору, тоді як польська валюта — злотий, навпаки, здешевшала.