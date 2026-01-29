Після затяжного зниження офіційний курс долара знову пішов угору, тоді як злотий, навпаки, почав дешевшати.

Перед початком вихідних офіційний курс валют в Україні пішов угору. Так, після тривалого періоду зниження вартість долара почала поступово відновлюватися, а курс євро знову повернувся до зростання. Про ці зміни свідчить офіційний курс гривні щодо іноземних валют, встановлений Національним банком України.

Курс євро в Україні

Понад тиждень курс євро в Україні демонстрував стабільне зростання. Від 29 січня Нацбанк короткочасно перейшов до зниження європейської валюти, однак ця тенденція не закріпилася.

Вже на 30 січня НБУ знову підвищив офіційний курс євро до 51,2423 грн, що на 0,0137 грн більше, ніж у попередній банківський день.

Курс долара повернувся до зростання

Нацбанк підвищив курс долара після періоду різкого зниження: з 19 січня американська валюта поступово дешевшала й опустилася з 43,41 грн до рівня 42,76 грн.

Станом на 30 січня офіційний курс долара встановлено на рівні 42,8483 грн, що на 0,0794 грн більше порівняно з попереднім днем. Так, долар поступово зміцнює позиції щодо гривні.

Курс злотого на 30 січня

Починаючи з 19 січня НБУ послідовно коригував курс польського злотого у бік підвищення, що призвело до встановлення серії історичних максимумів. Однак наприкінці цього тижня регулятор змінив підхід.

На п’ятницю, 30 січня, офіційний курс злотого незначно знизився, а саме на 0,002 грн, і становить 12,1898 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що долар опустився до найнижчих показників за останні чотири роки. Послаблення американської валюти відбулося після заяв президента США Дональда Трампа в Айові, де він назвав курс національної валюти "прекрасним".