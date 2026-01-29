После затяжного снижения официальный курс доллара снова пошел вверх, тогда как злотый, наоборот, начал дешеветь.

Перед началом выходных официальный курс валют в Украине пошел вверх. Так, после длительного периода снижения стоимость доллара начала постепенно восстанавливаться, а курс евро снова вернулся к росту. Об этих изменениях свидетельствует официальный курс гривны относительно иностранных валют, установленный Национальным банком Украины.

Курс евро в Украине

Больше недели курс евро в Украине демонстрировал стабильный рост. С 29 января Нацбанк кратковременно перешел к снижению европейской валюты, однако эта тенденция не закрепилась.

Уже на 30 января НБУ снова повысил официальный курс евро до 51,2423 грн, что на 0,0137 грн больше, чем в предыдущий банковский день.

Відео дня

Курс доллара вернулся к росту

Нацбанк повысил курс доллара после периода резкого снижения: с 19 января американская валюта постепенно дешевела и опустилась с 43,41 грн до уровня 42,76 грн.

По состоянию на 30 января официальный курс доллара установлен на уровне 42,8483 грн, что на 0,0794 грн больше по сравнению с предыдущим днем. Так, доллар постепенно укрепляет позиции относительно гривны.

Курс злотого на 30 января

Начиная с 19 января НБУ последовательно корректировал курс польского злотого в сторону повышения, что привело к установлению серии исторических максимумов. Однако в конце этой недели регулятор изменил подход.

На пятницу, 30 января, официальный курс злотого незначительно снизился, а именно на 0,002 грн, и составляет 12,1898 грн.

Ранее Фокус сообщал, что доллар опустился до самых низких показателей за последние четыре года. Ослабление американской валюты произошло после заявлений президента США Дональда Трампа в Айове, где он назвал курс национальной валюты "прекрасным".