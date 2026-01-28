Официальный курс евро перешел к снижению и 29 января составит 51,22 грн, в то же время польский злотый продолжает дорожать.

Продолжается укрепление официального курса гривны относительно иностранных валют, а именно доллара США. В то же время польский злотый продолжает стабильно дорожать и обновлять исторические максимумы. Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины.

НБУ установил новый курс евро

После нескольких дней роста Национальный банк несколько скорректировал курс евро. Если накануне регулятор удерживал европейскую валюту в восходящем тренде, то 29 января подход был изменен.

На четверг официальный курс евро установлен на уровне 51,2286 грн, что на 0,0011 грн меньше, чем в предыдущий банковский день.

Вероятно, НБУ изменил политику установления курса валют из-за приближения выходных, подобную ситуацию можно было наблюдать и на прошлой неделе.

Курс доллара обновили

На валютном рынке Украины продолжается тенденция со снижением курса доллара. Это позволяет гривне восстанавливать свои позиции после резкого роста курса доллара, который наблюдался в начале года.

По состоянию на 29 января официальный курс доллара установлен на уровне 42,7689 грн, что на 0,1874 грн меньше, чем в предыдущий банковский день.

Официальный курс злотого на 29 января

Польская валюта продолжает демонстрировать уверенный рост. На протяжении всей недели курс злотого в Украине движется вверх, не покидая восходящий тренд.

На 29 января НБУ установил официальный курс злотого на уровне 12,1918 грн, что на 0,0035 грн больше, чем днем ранее.

Как ранее сообщал Фокус, в феврале 2026 года на валютном рынке Украины не прогнозируют резких курсовых скачков. По словам финансового эксперта Сергея Мамедова, на динамику доллара будут влиять внутренние экономические факторы.