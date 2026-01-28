Офіційний курс євро перейшов до зниження і 29 січня становитиме 51,22 грн, водночас польський злотий продовжує дорожчати.

Триває зміцнення офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, а саме долара США. Водночас польський злотий продовжує стабільно дорожчати та оновлювати історичні максимуми. Про це свідчать оновлені дані Національного банку України.

НБУ встановив новий курс євро

Після кількох днів зростання Національний банк дещо скоригував курс євро. Якщо напередодні регулятор утримував європейську валюту у висхідному тренді, то 29 січня підхід було змінено.

На четвер офіційний курс євро встановлено на рівні 51,2286 грн, що на 0,0011 грн менше, ніж у попередній банківський день.

Ймовірно, НБУ змінив політику встановлення курсу валют через наближення вихідних, подібну ситуацію можна було спостерігати і минулого тижня.

Курс долара оновили

На валютному ринку України продовжується тенденція зі зниженням курсу долара. Це дозволяє гривні відновлювати свої позиції після різкого зростання курсу долара, яке спостерігалося на початку року.

Станом на 29 січня офіційний курс долара встановлено на рівні 42,7689 грн, що на 0,1874 грн менше, ніж попереднього банківського дня.

Офіційний курс злотого на 29 січня

Польська валюта й надалі демонструє впевнене зростання. Протягом усього тижня курс злотого в Україні рухається вгору, не залишаючи висхідний тренд.

На 29 січня НБУ встановив офіційний курс злотого на рівні 12,1918 грн, що на 0,0035 грн більше, ніж днем раніше.

Як раніше повідомляв Фокус, у лютому 2026 року на валютному ринку України не прогнозують різких курсових стрибків. За словами фінансового експерта Сергія Мамедова, на динаміку долара впливатимуть внутрішні економічні фактори.