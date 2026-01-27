В Україні долар і надалі дешевшає та вже опустився до рівня 42 грн, тоді як злотий і євро продовжують зростати, оновлюючи історичні максимуми.

28 лютого на валютному ринку спостерігатиметься різноспрямована ситуація: євро й польський злотий продовжують оновлювати історичні максимуми, тоді як курс долара поступово знижується. Про це свідчать дані Національного банку України.

Зазначимо, що офіційний курс валют в Україні, який щоденно встановлює Нацбанк, залишається ключовим орієнтиром для банків і обмінників. Саме офіційний курс гривні щодо іноземних валют формує базу для безготівкових операцій і впливає на готівковий ринок.

Який курс злотого на 28 січня

Польська валюта зберігає висхідний тренд. Вартість злотого зростає вже кілька днів поспіль.

На 28 січня Нацбанк встановив офіційний курс злотого на рівні 12,1883 грн, що на 0,0543 грн більше, ніж днем раніше. Тож, злотий знову закріпився на рекордних показниках.

Відео дня

Важливо

Стрибок курсу: купляти, продавати чи чекати — що буде з валютою

Офіційний курс євро на 28 січня

Не менш помітну динаміку демонструє й курс євро. Європейська валюта продовжує зростати та впевнено утримує позиції на максимальних рівнях.

Згідно з рішенням НБУ, офіційний курс євро на 28 січня становить 51,2297 грн. Порівняно з попереднім банківським днем валюта подорожчала ще на 0,165 грн, знову оновивши рекордний показник.

НБУ оновив курс долара

На противагу євро та злотому, курс долара демонструє зворотну тенденцію. Американська валюта поступово дешевшає, що дозволяє гривні частково зміцнювати свої позиції.

Станом на 28 січня офіційний курс долара встановлено на рівні 42,9563 грн, що на 0,169 грн менше, ніж днем раніше.

Раніше фінансовий експерт Сергій Мамедов у коментарі Фокусу розповів, що в лютому може відбутися посилення волатильності валютної пари долар/євро. Причиною цього може стати напруження у відносинах між ЄС та США. За різних сценаріїв подій співвідношення долара до євро може змінюватися в межах 1,15–1,2, і це безпосередньо вплине на курс євро в Україні.