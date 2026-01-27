Валютний ринок України увійшов у новий тиждень із рекордами: злотий подорожчав до 12,1340 грн, а курс євро перевищив рівень 51 грн.

Національний банк України (НБУ) на 27 січня переглянув офіційний курс гривні щодо іноземних валют, що призвело до встановлення історичних максимумів одразу для двох валют. Водночас курс долара продовжив рух униз, що дещо підтримало курс гривні. Про це свідчать дані Нацбанку.

НБУ встановив курс євро на 27 січня

Після короткостокового зниження наприкінці минулого тижня НБУ знову змінив підхід до коригування європейської валюти. У результаті курс євро різко пішов угору.

На вівторок, 27 січня, Нацбанк зафіксував офіційний курс євро на позначці 51,0647 грн, що на 0,4108 грн більше порівняно з попереднім днем. Так європейська валюта знову оновила історичний максимум. Попередній рекорд було встановлено 21 січня на рівні 50,6660 грн.

Відео дня

НБУ корегує курс євро у бік зростання, що призвело до рекордних показників

Курс долара на 27 січня

На тлі зростання ціни на євро та злотого курс долара демонструє протилежну динаміку. Після рекордного значення 43,4130 грн, зафіксованого 19 січня, американська валюта поступово дешевшає.

Станом на 27 січня офіційний курс долара становить 43,1253 грн, що на 0,0138 грн менше, ніж попереднього дня. Такі дії регулятора дозволяють гривні частково зміцнювати свої позиції.

Офіційний курс злотого на 27 січня

Починаючи з 22 січня, НБУ поступово коригує курс валют, а саме польського злотого, у бік зростання.

На 27 січня офіційний курс злотого встановлено на рівні 12,1340 грн, що на 0,0867 грн більше, ніж у попередній банківський день. Це новий історичний максимум для польської валюти в Україні.

Раніше Фокус дізнався, що відбуватиметься на валютному ринку України у лютому 2026 року. За прогнозами фінансового екперта Сергія Мамедова, в цей період різких стрибків курсу очікувати не варто, однак повністю стабільним ринок не буде. Динаміку долара та євро визначатимуть як внутрішні економічні чинники, так і зовнішні ризики.