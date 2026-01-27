Валютный рынок Украины вошел в новую неделю с рекордами: злотый подорожал до 12,1340 грн, а курс евро превысил уровень 51 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января пересмотрел официальный курс гривны относительно иностранных валют, что привело к установлению исторических максимумов сразу для двух валют. В то же время курс доллара продолжил движение вниз, что несколько поддержало курс гривны. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

НБУ установил курс евро на 27 января

После короткостокового снижения в конце прошлой недели НБУ снова изменил подход к корректировке европейской валюты. В результате курс евро резко пошел вверх.

На вторник, 27 января, Нацбанк зафиксировал официальный курс евро на отметке 51,0647 грн, что на 0,4108 грн больше по сравнению с предыдущим днем. Так европейская валюта снова обновила исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен 21 января на уровне 50,6660 грн.

НБУ корректирует курс евро в сторону роста, что привело к рекордным показателям

Курс доллара на 27 января

На фоне роста цены на евро и злотого курс доллара демонстрирует противоположную динамику. После рекордного значения 43,4130 грн, зафиксированного 19 января, американская валюта постепенно дешевеет.

По состоянию на 27 января официальный курс доллара составляет 43,1253 грн, что на 0,0138 грн меньше, чем в предыдущий день. Такие действия регулятора позволяют гривне частично укреплять свои позиции.

Официальный курс злотого на 27 января

Начиная с 22 января, НБУ постепенно корректирует курс валют, а именно польского злотого, в сторону роста.

На 27 января официальный курс злотого установлен на уровне 12,1340 грн, что на 0,0867 грн больше, чем в предыдущий банковский день. Это новый исторический максимум для польской валюты в Украине.

Ранее Фокус узнал, что будет происходить на валютном рынке Украины в феврале 2026 года. По прогнозам финансового экперта Сергея Мамедова, в этот период резких скачков курса ожидать не стоит, однако полностью стабильным рынок не будет. Динамику доллара и евро будут определять как внутренние экономические факторы, так и внешние риски.