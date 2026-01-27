В Украине доллар продолжает дешеветь и уже опустился до уровня 42 грн, тогда как злотый и евро продолжают расти, обновляя исторические максимумы.

28 февраля на валютном рынке будет наблюдаться разнонаправленная ситуация: евро и польский злотый продолжают обновлять исторические максимумы, тогда как курс доллара постепенно снижается. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Отметим, что официальный курс валют в Украине, который ежедневно устанавливает Нацбанк, остается ключевым ориентиром для банков и обменников. Именно официальный курс гривны относительно иностранных валют формирует базу для безналичных операций и влияет на наличный рынок.

Какой курс злотого на 28 января

Польская валюта сохраняет восходящий тренд. Стоимость злотого растет уже несколько дней подряд.

На 28 января Нацбанк установил официальный курс злотого на уровне 12,1883 грн, что на 0,0543 грн больше, чем днем ранее. Поэтому, злотый снова закрепился на рекордных показателях.

Официальный курс евро на 28 января

Не менее заметную динамику демонстрирует и курс евро. Европейская валюта продолжает расти и уверенно удерживает позиции на максимальных уровнях.

Согласно решению НБУ, официальный курс евро на 28 января составляет 51,2297 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем валюта подорожала еще на 0,165 грн, снова обновив рекордный показатель.

НБУ обновил курс доллара

В противовес евро и злотому, курс доллара демонстрирует обратную тенденцию. Американская валюта постепенно дешевеет, что позволяет гривне частично укреплять свои позиции.

По состоянию на 28 января официальный курс доллара установлен на уровне 42,9563 грн, что на 0,169 грн меньше, чем днем ранее.

Ранее финансовый эксперт Сергей Мамедов в комментарии Фокусу рассказал, что в феврале может произойти усиление волатильности валютной пары доллар/евро. Причиной этого может стать напряжение в отношениях между ЕС и США. При разных сценариях событий соотношение доллара к евро может меняться в пределах 1,15-1,2, и это непосредственно повлияет на курс евро в Украине.