В Украине прогнозируют умеренные колебания курса валют в феврале 2026 года. Фокус узнал, какого поведения ждать от доллара и евро.

Начало февраля 2026 года на валютном рынке Украины будет проходить под знаком относительной стабильности. Доллар и евро колеблются в умеренных коридорах, а резкие скачки курса валют, которые нервировали рынок в декабре-январе, постепенно сходят на нет. Эксперты говорят о формировании курсового плато — периода, когда рынок находит баланс между спросом и предложением.

В частности, по словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, в первой декаде февраля валютный рынок будет находиться в режиме управляемой стабильности, а основные факторы, влияющие на курс, имеют скорее сдерживающий, чем дестабилизирующий характер.

Больше валюты от экспортеров — меньше давления на курс

Одна из ключевых причин текущей стабильности — ожидаемый рост предложения иностранной валюты на межбанке. Прежде всего это связано с активизацией аграрного сектора, который традиционно выходит на рынок с валютной выручкой в начале года.

"Рынок находится в ожидании заметного увеличения предложения иностранной валюты, прежде всего вследствие активизации агросектора, который традиционно выходит на рынок с избыточной выручкой. Спрос на валюту будет оставаться довольно высоким — прежде всего со стороны импортеров энергоносителей, однако постепенно дисбаланс между спросом и предложением будет сокращаться. По оценкам, разница между ними может удерживаться в пределах 5-7%, что является приемлемым показателем для текущих условий", — отметил Лесовой.

Ожидается, что объемы валютных интервенций в случае необходимости составят около 500-600 млн долларов в неделю Фото: Из открытых источников

Меньшая волатильность и более узкие спреды

Еще одна тенденция февраля — снижение суточных курсовых колебаний. Если в конце 2025 года доллар и евро могли меняться достаточно резко в течение дня, то теперь амплитуда движений становится скромнее.

Ожидается снижение суточной амплитуды курсовых колебаний, а также сокращение спреда между курсами покупки и продажи на наличном рынке

Ожидается также сокращение разницы между курсами покупки и продажи, особенно на наличном рынке. Это означает, что обмен валют для населения становится более прогнозируемым, а спекулятивные настроения постепенно угасают.

Национальный банк Украины и в дальнейшем будет играть ключевую роль в обеспечении курсового равновесия

Роль НБУ: управляемая гибкость вместо жесткого контроля

Национальный банк Украины продолжает работать в режиме управляемой гибкости. Это означает, что регулятор не фиксирует курс жестко, но готов вмешиваться в случае перекосов.

По оценкам банкиров, в случае необходимости НБУ может проводить интервенции объемом около 500-600 млн долларов в неделю. В то же время вероятность активных продаж валюты сейчас невысока, ведь рынок демонстрирует способность самостоятельно балансироваться.

Дополнительный запас прочности обеспечивают международные резервы Украины, которые приближаются к 57 млрд долларов.

Что будет с евро

Курс евро в Украине и в дальнейшем будет формироваться под влиянием двух факторов: пары доллар/евро на мировых рынках и курса гривны к доллару.

Сейчас глобальное соотношение колеблется в пределах 1,17-1,19 доллара за евро. При таком сценарии резких движений европейской валюты в Украине не ожидается, а колебания будут оставаться умеренными.

Война, инфляция и помощь партнеров: фоновые риски

Среди факторов, которые продолжают определять настроение валютного рынка:

уровень потребительской инфляции;

стабильность работы бизнеса, в частности в условиях энергетических рисков;

ритмичность поступления международной финансовой помощи;

объемы экспортной выручки.

Ход войны остается ключевым макрофактором.

Курс евро по-прежнему будет формироваться под влиянием динамики мировой пары доллар/евро в сочетании с курсом гривны к доллару. Текущие глобальные тенденции свидетельствуют о сохранении соотношения в диапазоне 1,17-1,19, что позволяет ожидать относительной стабильности курса евровалюты и на внутреннем рынке

Даже потенциальное энергетическое перемирие не имеет прямого влияния на курс, однако может снизить общее напряжение и девальвационные ожидания в обществе.

Важное влияние на финансовый рынок Украины имеет общий ход войны и эффективность противодействия агрессору Фото: минэнергетики

Энергетическое перемирие и валютный курс

По словам эксперта, возможное энергетическое перемирие хотя и не является прямым фактором влияния на валютный курс, однако может выступать опосредованным фактором, снижая общий уровень общественного напряжения, инфляционные и девальвационные ожидания, а также склонность населения и бизнеса к эмоциональным валютным решениям.



"В сочетании с другими макроэкономическими факторами это может создавать более благоприятную среду для курсового равновесия", — говорит Лесовой.

В то же время валютный рынок пока имеет достаточный запас прочности: международные резервы на уровне почти 57 млрд долларов позволяют регулятору действовать оперативно и гибко, при необходимости точечно уравновешивая спрос и предложение

В целом можно констатировать, что валютный рынок входит в фазу курсового плато. Значительных колебаний или нестандартных движений в ближайшее время не ожидается, а текущий период может стать этапом относительно длительной курсовой стабилизации.

Прогнозные коридоры на 2-8 февраля*

Показник Значення Коридори валютних коливань (міжбанк) 42,75–43,25 грн / $; 50–51,5 грн / € Коридори валютних коливань (готівковий ринок) 42,5–43,5 грн / $; 50–51,5 грн / € Поточні щоденні коливання курсу Міжбанк — до 0,05–0,15 грн; комбанки — до 0,1–0,2 грн; обмінні пункти — до 0,3 грн Різниця між курсами купівлі та продажу Міжбанк — до 0,15 грн за $1, до 0,2 грн за €1; комбанки — до 0,5–0,6 грн за $1, до 0,8–1 грн за €1; обмінники — до 0,6–1 грн за $1, до 1–1,3 грн за €1 Різниця курсів купівлі Комбанки — 0,2–0,3 грн за $1, 0,3–0,5 грн за €1; обмінники — 0,3–0,5 грн за $1, 0,5–0,7 грн за €1 Різниця курсів продажу Комбанки — 0,1–0,2 грн за $1, 0,2–0,3 грн за €1; обмінники — 0,3–0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 Середня різниця між міжбанком і готівковим ринком 0,1–0,15 грн Середні курсові відхилення за тиждень До 1–1,5% від стартового курсу

*Таблица составлена на основе общей характеристики рынка со 2 по 8 февраля директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового

Эксперт отмечает, что средние колебания в течение недели могут составлять до 1-1,5% от стартового курса.

Сейчас глобальное соотношение колеблется в пределах 1,17-1,19 доллара за евро Фото: Unplash

Чего ждать дальше

В целом валютный рынок входит в фазу курсового плато — периода, когда значительных скачков не ожидается, а движения курса носят скорее корректирующий характер.

Среди факторов, которые и в дальнейшем будут влиять на валютный рынок, остаются уровень потребительской инфляции, способность бизнеса работать без существенных перерывов, связанных с энергетическими рисками, а также ритмичность поступления международной финансовой помощи и объемы экспортной выручки

Для граждан это означает отсутствие потребности в панических валютных операциях, а для бизнеса — возможность более уверенно планировать расчеты на ближайшие недели.

Важную роль играет и общий ход войны и эффективность противодействия агрессору

Как заключает Тарас Лесовой, февраль может стать месяцем относительно длительной курсовой стабилизации, если не возникнет форс-мажорных внешних или внутренних потрясений.

