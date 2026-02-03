Официальный курс доллара в Украине снова пересек отметку в 43 грн. Сколько стоит иностранная валюта — читайте в материале.

На валютном рынке Украины фиксируется новая волна роста курса доллара, тогда как польский злотый продолжает терять в цене. Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ).

Курс доллара на 4 февраля

В начале 2026 года курс доллара в Украине демонстрировал стремительный рост, что неоднократно приводило к обновлению исторических максимумов. До 19 января НБУ придерживался политики постепенного повышения, в результате чего курс доллар на официальном уровне достиг рекордного показателя — 43,41 грн.

После этого регулятор начал осторожно снижать стоимость американской валюты. Однако уже в начале февраля ситуация изменилась, ведь НБУ снова скорректировал курс валют в сторону роста. Фактически всего за одно решение Нацбанк вернул доллар к уровням, которые наблюдались в январе.

На 4 февраля официальный курс доллара установлен на уровне 43,1928 грн, что на 22 коп. больше, чем в предыдущий банковский день.

Параллельно НБУ повысил и курс евро. После нескольких дней снижения стоимости европейская валюта снова перешла к росту.

Так, официальный курс евро на 4 февраля зафиксирован на уровне 50,9502 грн, что на 4 коп. больше, чем накануне.

Курс злотого на 4 февраля

В отличие от доллара и евро, курс злотый продолжает снижаться. Польская валюта не поддержала общий тренд роста на валютном рынке.

НБУ установил официальный курс злотого на 4 февраля на уровне 12,0711 грн, что на 0,0024 грн меньше, чем в прошлый банковский день.

Ранее Фокус сообщал, что в первой декаде февраля на валютном рынке Украины ожидается относительно стабильная ситуация. Среди главных факторов влияния на курс доллара и евро будут уровень инфляции, объемы международной финансовой поддержки, а также поступление экспортной выручки.