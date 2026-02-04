Как уберечь свои сбережения от обесценивания в условиях войны и инфляции: держать деньги в долларах или евро, положить их на банковский депозит или вложить в ОВГЗ, в частности военные облигации? Фокус взвесил все варианты.

В Украине усиливается давление на гривну, ведь на валютном рынке фиксируют постепенный рост курса доллара и евро. Фокус попросил финансистов назвать самые распространенные ошибки украинцев с валютой, а также собрал советы, как сэкономить и уберечь деньги от инфляции во время войны.

"Угадать момент" — почему валютные спекуляции почти всегда проигрышные

На фоне колебаний курса валют некоторые украинцы пытаются заработать на обмене доллара и евро, покупая иностранную валюту во время роста и рассчитывая продать ее дороже. Однако, как рассказал финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, для человека такая стратегия почти всегда завершается убытками.

"Почти всегда рядовые граждане попадают в противоположную ситуацию. Они покупают валюту по максимальной цене и продают по минимальной. Само движение цены заставляет их обратить на это внимание, и граждане пытаются "запрыгнуть в последний вагон", — пояснил эксперт.

По словам финансиста, проводить валютные спекуляции достаточно опасно и рискованно Фото: Из открытых источников

Дополнительным фактором риска остается большой спред между покупкой и продажей валюты. В условиях войны на наличном рынке он часто превышает 1%, а во время резких колебаний может достигать 2% и более. В результате люди фактически покупают доллар или евро по завышенному курсу, а после стабилизации рынка не могут продать их без потерь.

"И вот показательный пример. В начале года курс доллара и евро вырос на 1,7-2,5%. Не подходящая ли возможность подзаработать? Однако, если вычесть до 2% спреда, который человек должен был заплатить между тем, как он купит, а потом продаст валюту, становится понятно, что для большинства реальной прибыли не было", — рассказывает специалист.

Важно

Курс валют в феврале 2026 года: рынок входит в фазу плато

Главный вывод из такой ституации, по словам Шевчишина, в том, что спекуляции достаточно опасны.

"Они требуют максимально узкого спреда, а также компетентности и способности проводить операции в течение короткого срока и в условиях минимальных затрат", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Национальный банк Украины (НБУ) внимательно контролирует ситуацию на валютном рынке и не допускает резких колебаний курса. Поэтому максимальные движения, которые сейчас наблюдаются, обычно не превышают 2%. В дальнейшем регулятор с помощью валютных интервенций или через государственные банки снижает спекулятивный спрос

В результате люди, которые покупают валюту на пике курса, чаще всего терпят убытки. Именно это, по словам финансового аналитика, и является главной ошибкой украинцев.

В Украине нет резких скачков валютного курса. По словам финансистов, колебания происходят лишь на уровне 1-2%

Шевчишин отмечает, что покупать валюту сейчас, во время роста ее стоимости, не так выгодно, как раньше, когда происходила неконтролируемая девальвация гривны. В такие моменты покупка валюты на любом этапе была выигрышной стратегией.

"Однако сегодня ситуация другая, ведь Нацбанк контролирует рынок, не допуская резких скачков. Несмотря на это, историческая память заставляет людей покупать доллары и евро, что в нынешних условиях становится финансовой ошибкой", — говорит он.

Гривна, доллар или евро — в какой валюте держать деньги

Из-за постепенной девальвации гривны украинцы все чаще задумываются, в какой валюте лучше держать деньги, чтобы защитить их от обесценивания. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, реальный выбор на украинском рынке фактически ограничивается двумя валютами — долларом и евро.

"Все другие валюты, например, польский злотый, британский фунт или японская иена, из-за низкого спроса, ограниченного количества наличных и небольшого количества обменных точек имеют широкий спред. Если для доллара и евро он составляет 1-1,5%, то для менее популярных валют может достигать 3% и более", — пояснил эксперт.

В Украине возможности для накопления фактически сводятся к выбору между долларом и евро Фото: НБУ

Поэтому, по его словам, такие валюты можно рассматривать только на очень долгий срок. И, фактически они будут оставаться "деньгами в ящике" и не будут приносить дополнительного дохода, кроме компенсации девальвации. Зато доллар и евро дают больше возможностей для работы со сбережениями, ведь их можно:

разместить на банковском депозите;

инвестировать в валютные ОВГЗ.

В то же время Шевчишин отмечает, что даже при наличии иностранной валюты не стоит игнорировать гривневые инструменты.

"В любой ситуации нужна диверсификация и сосредотачиваться не только на валюте, но и следует рассматривать и другие инструменты, в частности в гривне", — отметил финансовый аналитик.

Оптимальной стратегией, по словам эксперта, может стать так называемый смешанный портфель, например: 25% в долларах, 25% в евро и 50% — в гривневых ОВГЗ. Такой подход позволяет уменьшить риски, связанные с колебаниями курса валют, и лучше защитить сбережения от инфляции.

Просто держать доллары или гривну наличными смысла почти нет, ведь покупательная способность со временем падает, а заработок от этого отсутствует

А что с гривневыми депозитами? Защитят ли они от инфляции?

По словам финансиста Сергея Мамедова, в 2026 году гривневые депозиты могут стать реальным способом защиты сбережений от инфляции. В НБУ прогнозируют ее снижение до 7,5%, а это значит, что проценты по вкладам способны перекрыть обесценивание денег.

В то же время, чтобы депозит был выгодным, его ставка после уплаты налогов должна быть выше уровня инфляции. По его оценкам, в 2026 году банки смогут предлагать новые гривневые депозиты со ставками около 14-15% годовых.

"Дополнительным плюсом является относительная стабильность курса", — говорит вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.

Важно

Депозиты бьют рекорды: украинцы массово хранят деньги в банках (инфографика)

Хотя в бюджете заложен доллар по 45,7 грн, реальные колебания, по прогнозу банкира, составят 43-45 грн в течение года, а в первой половине — около 43 грн за доллар. Это уменьшает страхи резкой девальвации и делает гривневые вклады более привлекательными.

Банкир Дмитрий Замотаев отметил, что сейчас самые популярные депозиты сроком от 3 до 9 месяцев и до года. При благоприятных условиях такие вклады позволяют не только сохранить деньги, но и получить дополнительный доход на уровне 3-4%.

Самые высокие ставки обычно имеют депозиты без возможности пополнения или досрочного снятия, поэтому перед оформлением стоит внимательно изучить условия и выбрать вклад под собственные финансовые потребности

Военные облигации против иностранной валюты и депозитов — что выгоднее для украинцев

Кроме иностранной валюты и банковских депозитов, эксперты советуют обратить внимание на другие инструменты сохранения сбережений — прежде всего на облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ), в частности военные облигации. Как отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, гривневые ОВГЗ не облагаются налогом и часто обеспечивают доходность выше банковского депозита.

Инвестиционный банкир, финансовый эксперт Сергей Фурса в комментарии Фокусу рассказал, что сегодня военные облигации и обычные ОВГЗ являются более интересным инструментом для вложений, чем доллар. Простая валюта не приносит дохода и даже доллар постепенно обесценивается из-за инфляции.

"В прошлом году курс гривны в начале и в конце года был одинаковым, а в ОВГЗ можно было заработать около 17% годовых. Фактически это была доходность на уровне 17% в долларовом эквиваленте. Даже в этом году, при условии 5% девальвации гривны, доходность все равно превысит 10% в валюте", — рассказал Фурса.

Поэтому, когда гривна находится под давлением, а инфляция в Украине остается ощутимой, универсального решения не существует. Эксперты советуют отказаться от спекуляций, сосредоточиться на диверсификации и комбинировать валюту, депозиты и ОВГЗ. Это может помочь не только сохранить, но и приумножить сбережения.

Ранее Фокус писал, что объем сбережений украинцев в банках продолжает увеличиваться. В прошлом году сумма вкладов в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц достигла 1 трлн 482,6 млрд грн.