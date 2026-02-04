Як уберегти свої заощадження від знецінення в умовах війни та інфляції: тримати гроші в доларах чи євро, покласти їх на банківський депозит чи вкласти в ОВДП, зокрема військові облігації? Фокус зважив усі варіанти.

В Україні посилюється тиск на гривню, адже на валютному ринку фіксують поступове зростання курсу долара і євро. Фокус попросив фінансистів назвати найпоширеніші помилки українців із валютою, а також зібрав поради, як заощадити і вберегти гроші від інфляції під час війни.

"Вгадати момент" — чому валютні спекуляції майже завжди програшні

На тлі коливань курсу валют деякі українці намагаються заробити на обміні долара та євро, купуючи іноземну валюту під час зростання й розраховуючи продати її дорожче. Проте, як розповів фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, для людини така стратегія майже завжди завершується збитками.

"Майже завжди пересічні громадяни потрапляють в протилежну ситуацію. Вони купують валюту за максимальною ціною та продають по мінімальній. Сам рух ціни змушує їх звернути на це увагу, і громадяни намагаються "застрибнути в останній вагон", — пояснив експерт.

За словами фінансиста, проводити валютні спекуляції досить небезпечно та ризиково Фото: З відкритих джерел

Додатковим фактором ризику залишається великий спред між купівлею та продажем валюти. В умовах війни на готівковому ринку він часто перевищує 1%, а під час різких коливань може сягати 2% і більше. У результаті люди фактично купують долар або євро за завищеним курсом, а після стабілізації ринку не можуть продати їх без втрат.

"І ось показовий приклад. На початку року курс долара та євро зріс на 1,7-2,5%. Чи не слушна нагода підзаробити?.. Проте, якщо відняти до 2% спреду, який людина мала заплатити між тим, як вона купить, а потім продасть валюту, стає зрозуміло, що для більшості реального прибутку не було", — розповідає фахівець.

Головний висновок з такої ституації, за словами Шевчишина, той, що спекуляції досить небезпечні.

"Вони потребують максимально вузького спреду, а також компетентності та здатності проводити операції впродовж короткого терміну і за умов мінімальних витрат", — наголосив експерт.

Він зазначив, що Національний банк України (НБУ) уважно контролює ситуацію на валютному ринку і не допускає різких коливань курсу. Тому максимальні рухи, які нині спостерігаються, зазвичай не перевищують 2%. Надалі регулятор за допомогою валютних інтервенцій або через державні банки знижує спекулятивний попит

У результаті люди, які купують валюту на піку курсу, найчастіше зазнають збитків. Саме це, за словами фінансового аналітика, і є головною помилкою українців.

В Україні немає різких стрибків валютного курсу. За словами фінансистів, коливання відбуваються лише на рівні 1-2%

Шевчишин наголошує, що купувати валюту зараз, під час зростання її вартості, не так вигідно, як раніше, коли відбувалася неконтрольована девальвація гривні. У такі моменти купівля валюти на будь-якому етапі була виграшною стратегією.

"Проте сьогодні ситуація інша, адже Нацбанк контролює ринок, не допускаючи різких стрибків. Попри це, історична пам’ять змушує людей купувати долари та євро, що в нинішніх умовах стає фінансовою помилкою", — каже він.

Гривня, долар чи євро — у якій валюті тримати гроші

Через поступову девальвацію гривню українці дедалі частіше замислюються, в якій валюті краще тримати гроші, щоб захистити їх від знецінення. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, реальний вибір на українському ринку фактично обмежується двома валютами — доларом і євро.

"Всі інші валюти, наприклад, польський злотий, британський фунт чи японська єна, через низький попит, обмежену кількість готівки та невелику кількість обмінних точок мають широкий спред. Якщо для долара та євро він становить 1–1,5%, то для менш популярних валют може сягати 3% і більше", — пояснив експерт.

В Україні можливості для накопичення фактично зводяться до вибору між доларом та євро Фото: НБУ

Через це, за його словами, такі валюти можна розглядати лише на дуже довгий термін. Та, фактично вони залишатимуться "грошима в шухляді" й не приноситимуть додаткового доходу, окрім компенсації девальвації. Натомість долар та євро дають більше можливостей для роботи з заощадженнями, адже їх можна:

розмістити на банківському депозиті;

інвестувати у валютні ОВДП.

Водночас Шевчишин наголошує, що навіть за наявності іноземної валюти не варто ігнорувати гривневі інструменти.

"У будь-якій ситуації потрібна диверсифікація й зосереджуватися не лише на валюті, але й слід розглядати й інші інструменти, зокрема в гривні", — зазначив фінансовий аналітик.

Оптимальною стратегією, за словами експерта, може стати так званий змішаний портфель, наприклад: 25% у доларах, 25% у євро і 50% — у гривневих ОВДП. Такий підхід дозволяє зменшити ризики, пов’язані з коливаннями курсу валют, та краще захистити заощадження від інфляції.

Просто тримати долари чи гривню готівкою сенсу майже немає, адже купівельна спроможність з часом падає, а заробіток від цього відсутній

А що з гривневими депозитами? Чи захистять вони від інфляції?

За словами фінансиста Сергія Мамедова, 2026 року гривневі депозити можуть стати реальним способом захисту заощаджень від інфляції. У НБУ прогнозують її зниження до 7,5%, а це означає, що відсотки за вкладами здатні перекрити знецінення грошей.

Водночас, щоби депозит був вигідним, його ставка після сплати податків має бути вищою за рівень інфляції. За його оцінками, у 2026 році банки зможуть пропонувати нові гривневі депозити зі ставками близько 14–15% річних.

"Додатковим плюсом є відносна стабільність курсу", — каже віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов.

Хоча в бюджеті закладено долар по 45,7 грн, реальні коливання, за прогнозом банкіра, становитимуть 43-45 грн протягом року, а в першій половині — близько 43 грн за долар. Це зменшує страхи різкої девальвації та робить гривневі вклади більш привабливими.

Банкір Дмитро Замотаєв зазначив, що зараз найпопулярніші депозити строком від 3 до 9 місяців і до року. За сприятливих умов такі вклади дозволяють не лише зберегти гроші, а й отримати додатковий дохід на рівні 3-4%.

Найвищі ставки зазвичай мають депозити без можливості поповнення чи дострокового зняття, тож перед оформленням варто уважно вивчити умови та обрати вклад під власні фінансові потреби

Військові облігації проти іноземної валюти та депозитів — що вигідніше для українців

Окрім іноземної валюти та банківських депозитів, експерти радять звернути увагу на інші інструменти збереження заощаджень — насамперед на облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП), зокрема військові облігації. Як зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, гривневі ОВДП не оподатковуються і часто забезпечують дохідність, вищу за банківський депозит.

Інвестиційний банкір, фінансовий експерт Сергій Фурса у коментарі Фокусу розповів, що сьогодні військові облігації та звичайні ОВДП є більш цікавим інструментом для вкладень, ніж долар. Проста валюта не приносить доходу і навіть долар поступово знецінюється через інфляцію.

"Минулого року курс гривні на початку і в кінці року був однаковим, а в ОВДП можна було заробити близько 17% річних. Фактично це була дохідність на рівні 17% у доларовому еквіваленті. Навіть цього року, за умови 5% девальвації гривні, дохідність все одно перевищить 10% у валюті", — розповів Фурса.

Тож, коли гривня перебуває під тиском, а інфляція в Україні залишається відчутною, універсального рішення не існує. Експерти радять відмовитися від спекуляцій, зосередитися на диверсифікації та комбінувати валюту, депозити та ОВДП. Це може допомогти не лише зберегти, а й примножити заощадження.

