Українці продовжують накопичувати заощадження: вклади в банках значно зросли

Заощадження українців у банках продовжують зростати, попри на вкрай низькі процентні ставки за депозитами.

На 1 серпня 2025 року сума вкладів у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб досягла 1 трлн 482,6 млрд гривень. З початку року цей показник збільшився на 6,4%, або на 90,4 млрд гривень. Про це йдеться у пресслужбі НБУ.

Загалом у 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 71,3 млн вкладів громадян і підприємців. При цьому понад третину заощаджень (35,2%) зберігалися в доларах і євро. Решта вкладів, більшість яких — 60,7 млн, на загальну суму 959,7 млрд гривень, були в національній валюті. Валютні депозити становили 10,6 млн вкладів на суму 522,9 млрд гривень.

Лідером за кількістю вкладників і сумою депозитів залишається державний ПриватБанк: тут обслуговуються 24,2 млн вкладників із загальними заощадженнями в 558,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк — 13,1 млн вкладників на 225,8 млрд гривень. Замикає трійку приватний Універсал Банк з 9,7 млн вкладів на 119,6 млрд гривень.

Серед банків іноземних груп найбільшою популярністю користуються Райффайзен Банк — 3,2 млн вкладників на 86 млрд гривень, і Укрсиббанк — 2,4 млн вкладників із 67,8 млрд гривень.

Нагадаємо, що 28% українців не вистачає грошей не тільки на заощадження, а й навіть на їжу.

