Украинцы продолжают накапливать сбережения: вклады в банках значительно выросли

Сбережения украинцев в банках продолжают расти, несмотря на крайне низкие процентные ставки по депозитам.

К 1 августа 2025 года сумма вкладов в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц достигла 1 трлн 482,6 млрд гривен. С начала года этот показатель увеличился на 6,4%, или на 90,4 млрд гривен. Об этом говорится в пресс-службе НБУ.

Всего в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 71,3 млн вкладов граждан и предпринимателей. При этом более трети сбережений (35,2%) хранились в долларах и евро. Остальные вклады, большинство которых — 60,7 млн, на общую сумму 959,7 млрд гривен, были в национальной валюте. Валютные депозиты составляли 10,6 млн вкладов на сумму 522,9 млрд гривен.

Лидером по количеству вкладчиков и сумме депозитов остается государственный ПриватБанк: здесь обслуживаются 24,2 млн вкладчиков с общими сбережениями в 558,5 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк — 13,1 млн вкладчиков на 225,8 млрд гривен. Замыкает тройку частный Универсал Банк с 9,7 млн вкладов на 119,6 млрд гривен.

Среди банков иностранных групп наибольшей популярностью пользуются Райффайзен Банк — 3,2 млн вкладчиков на 86 млрд гривен, и Укрсиббанк — 2,4 млн вкладчиков с 67,8 млрд гривен.

Напомним, что 28% украинцев не хватает денег не только на сбережения, но и даже на еду.

