Депозити б'ють рекорди: українці масово зберігають гроші в банках (інфографіка)

Банківські депозити в Україні продовжують впевнено зростати, перевищуючи обсяг виданих кредитів більш ніж удвічі.

З початку 2025 р. українські банки видали кредити на суму 1,23 трлн грн. Це на 15% більше, ніж торік, і на 26% більше, ніж до початку повномасштабної війни. Про повідомляє портал Опендатабот.

Основними позичальниками залишаються компанії — на них припадає 909,3 млрд. грн., або 74% усіх виданих кредитів. При цьому обсяг кредитів бізнесу за рік зріс на чверть. Громадяни отримали 316,1 млрд грн, що на 22% більше порівняно з минулим роком.

Суми виданих кредитів

Після різкого падіння кредитування на початку вторгнення портфель позик поступово відновився. Якщо у квітні 2023 року кредити населення становили лише 205,4 млрд грн, то до літа 2025 року їхній обсяг зріс у 1,5 раза, а бізнес-кредити зросли на чверть. Більшість позик видають у гривні: 97% — населенню і 72% — бізнесу. Валютні кредити майже не використовуються — тільки 3% у населення, понад 90% з яких непрацюючі.

Водночас обсяг депозитів у банках продовжує збільшуватися. Станом на серпень 2025 року українці та компанії зберігають на рахунках 2,79 трлн грн — у 2,3 раза більше за суму виданих кредитів. Бізнес тримає на депозитах 1,49 трлн грн, населення — 1,3 трлн грн. Хоча темпи приросту депозитів сповільнилися — з 30% на рік у перші роки війни до 11% зараз гривневі вклади залишаються стабільними, а валютні навіть перевищили показники липня 2021 року: у бізнесу на 21%, у населення на 10%.

