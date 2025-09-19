Депозиты бьют рекорды: украинцы массово хранят деньги в банках (инфографика)

Банковские депозиты в Украине продолжают уверенно расти, превышая объем выданных кредитов более чем вдвое.

С начала 2025 г. украинские банки выдали кредиты на сумму 1,23 трлн грн. Это на 15% больше, чем в прошлом году, и на 26% больше, чем до начала полномасштабной войны. Об сообщает портал Опендатабот.

Основными заемщиками остаются компании — на них приходится 909,3 млрд. грн., или 74% всех выданных кредитов. При этом объем кредитов бизнеса за год вырос на четверть. Граждане получили 316,1 млрд грн, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом.

Суммы выданных кредитов

После резкого падения кредитования в начале вторжения портфель ссуд постепенно возобновился. Если в апреле 2023 года кредиты населения составили всего 205,4 млрд грн, то к лету 2025 года их объем вырос в 1,5 раза, а бизнес-кредиты выросли на четверть. Большинство ссуд выдаются в гривне: 97% — населению и 72% — бизнесу. Валютные кредиты почти не используются — только 3% у населения, более 90% из которых неработающие.

В то же время, объем депозитов в банках продолжает увеличиваться. По состоянию на август 2025 года украинцы и компании хранят на счетах 2,79 трлн грн — в 2,3 раза больше суммы выданных кредитов. Бизнес держит на депозитах 1,49 трлн грн, население – 1,3 трлн грн. Хотя темпы прироста депозитов замедлились — с 30% в год в первые годы войны до 11% сейчас гривневые вклады остаются стабильными, а валютные даже превысили показатели июля 2021 года: у бизнеса на 21%, у населения на 10%.

