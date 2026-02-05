Нацбанк знизив офіційний курс популярних іноземних валют, зокрема євро подешевшало на 13 копійок.

Перед вихідними в Україні зафіксували зміцнення офіційного курсу гривні щодо інозномних валют. На п’ятницю, 6 лютого, було знижено курсу долара, євро та злотого. Про це свідчать дані Національного банку україни (НБУ).

Який крус долара становив НБУ на 6 лютого

Регулятор продовжив коригування курсу американської валюти у бік зниження. Офіційний курс долара США на п’ятницю, 6 лютого, становить 43,1405 грн (-0,029).

Курс злотого на 6 лютого

Польський злотий також подешевшав. Національний банк встановив офіційний курс валюти на рівні 12,0585 грн (-0,0236).

Офіційний курс євро

Найбільше зниження продемонструвала європейська валюта. На 6 лютого офіційний курс євро в Україні зафіксовано на рівні 50,8972 грн (-0,1378).

Раніше Фокус розібрався, як українцям не тільки зберегти заощадження в умовах валютних коливань, а й отримати додатковий дохід. Фінансові експерти пояснили, у якій валюті краще тримати кошти, а також що вигідніше обрати: банківський депозит чи інвестиції в ОВДП, зокрема у військові облігації.