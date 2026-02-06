Гривня продовжує зміцнювати свої позиції щодо популярних іноземних валют. Скільки коштуватимуть долар та євро 9 лютого — читайте в огляді.

В Україні спостерігається зміцнення офіційного курсу гривні щодо іноземних валют. 9 лютого подешевшають долар, євро та злотий. Про це свідчать оновлені дані, оприлюднені Національним банком України.

Офіційний курс долара на 9 лютого

Після нетривалого періоду зростання американська валюта знову перейшла до поступового зниження. Національний банк України скоригував офіційний курс долара до 43,0487 грн (-0,09).

Який курс євро встановив НБУ

Зниження вартості зафіксовано і щодо європейської валюти. З початком нового тижня офіційний курс євро становитиме 50,7630 грн (-0,13).

Курс злотого на 9 лютого

Польський злотий також втратив у ціні. Національний банк продовжив корекцію курсу в бік зниження, встановивши його на рівні 12,0339 грн (-0,02).

Раніше Фокус писав, в першій декаді лютого валютний ринок України залишатиметься у стані контрольованої стабільності, а ключові фактори впливу на курсоутворення матимуть переважно стримувальний, а не дестабілізувальний ефект.