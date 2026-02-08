Середина лютого буде спокійною. Очікуються незначні коливання долара та євро. Водночас НБУ, бюджетні платежі та енергетика можуть змінити ситуацію.

Середина лютого 2026 року на валютному ринку України обіцяє пройти відносно спокійно. За оцінками експертів, різких стрибків курсу долара та євро не прогнозується, і обидві валюти залишаться в межах січневих орієнтирів — близько 43 грн за долар та 51 грн за євро. Важливим стабілізаційним фактором, як і раніше, виступає Національний банк України (НБУ), який контролює надлишковий попит на валюту.

За словами директора департаменту фінансових ринків і інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, одним із ключових факторів, що впливають на курс валют в Україні, залишається активність аграрного сектору. Валютний виторг аграріїв у січні забезпечив додаткову пропозицію валюти на ринку, що знижує ризик різких коливань.

Попит імпортерів енергоносіїв може дещо коливатися через стан енергетики та частоту відключень електроенергії, адже бізнес активно використовує генератори під час холодів.

"Попит з боку імпортерів енергоносіїв може дещо знизитися, проте його рівень залежатиме від стану енергетики та частоти відключень електроенергії, адже бізнес цієї зими на тлі тривалих холодів значною мірою використовує генератори для забезпечення роботи", — каже фінансист.

Регулятор продовжить контролювати ринок, зрізаючи надлишковий попит на валюту

Завдяки збільшенню пропозиції валюти від податкових платежів, регулятор має змогу скоротити обсяги валютних інтервенцій.

"Якщо відбуватиметься профіцит валюти на ринку, можливе незначне зниження курсових показників. Проте суттєвого падіння курсів очікувати не варто", — коментує експерт.

Загальна економічна ситуація впливає на валютний ринок. Потенційне покращення енергетики та стабілізація бізнес-умов знижують ризики підвищення цін через виробничі збитки. Водночас ринок продовжує оцінювати невизначеність, пов’язану з війною.

Готівковий ринок та споживацька поведінка

Попит і пропозиція на готівковому ринку залишаються врівноваженими. Розрив між курсами купівлі та продажу невеликий: долар — 0,3-0,5 грн, євро — 0,4-0,6 грн. Ажіотажних проявів наразі не спостерігається, кажуть експерти.

"Населення не поспішає продавати валюту, але й на фоні корекції курсів не нарощує покупки. В результаті дефіцит готівкового ринку знизився майже на 29% з середньодобових 37,3 млн доларів до 26,6 млн доларів", — констатує фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Цікавіші дії населення на безготівковому ринку. Через рахунки, та мобільні застосунки споживач наростив купівлю безготівкової валюти на 86%. Тут є частково фактор початку місяця й викривленої статистики. Але, навіть якщо прибрати цей фактор, фіксуємо суттєве зростання попиту, без значної зміни пропозиції. В результаті, ринок безготівкових валютних операцій населення перейшов з профіциту в 1 млн доларів на день в дефіцит 11.7 млн доларів

.

Активність громадян на безготівковому валютному ринку, зі слів фахівця, пояснюється просто.

"Після зниження облікової ставки НБУ наприкінці січня з 15,5% до 15%, почалось зниження доходності гривневих ОВДП на 0,2-0,3 в.п. Частково гривня пішла на купівлю валютних ОВДП. Портфель населення валютних ОВДП на тижні зріс на 642,8 млн грн", — зазначає Шевчишин.

Вплив євро на світовому ринку

Курс євро на міжнародних ринках лишається ключовим фактором для України. За умови стабільної економічної ситуації у США та ЄС і відсутності серйозних геополітичних загострень, курс євро проти долара триматиметься на рівні 1,18-1,20. Це обмежує коливання євро на українському ринку та виключає різкі стрибки курсу.

На готівковому ринку попит і пропозиція залишаються врівноваженими, що зменшує спред між купівлею та продажем Фото: pexels.com

Прогноз курсу валют на тиждень: спокій на фоні світового безумства

За даними фінансового аналітика Андрія Шевчишина, перший тиждень лютого минув спокійно, з корекцією євро на світовому ринку. Офіційний долар знизився на 0,4% до 43,05 грн, офіційний євро — на 0,9% до 50,76 грн. На міжбанку долар закрив тиждень на рівні 42,86 грн, готівковий долар — 43,10 грн, євро — 51,26 грн.

Офіційний євро за тиждень знизився 0,9% до 50,76 грн, готівковий євро впав скоректувався на 0,6% до 51,26 грн

Попит на валюту серед населення та бізнесу залишається помірним. Безготівкові операції населення зросли на 86% через початок місяця і збільшення купівлі валютних ОВДП. Готівковий ринок показав зниження активності, дефіцит скоротився на 29%.

Драйверами курсу він називає передусім сезонне зростання дефіциту валюти через скорочення експорту при стабільному імпорті.

Також до списку входять:

збереження девальваційних очікувань бізнесу;

попит на валютні інструменти — ОВДП та депозити;

енергетика: руйнування інфраструктури впливає на ВВП, інфляцію та імпорт;

бюджетні витрати: можливе збільшення оборонних та відновлювальних видатків;

міграція та ринок праці: дефіцит робочої сили підвищує інфляційний тиск;

тарифи ЖКГ: висока невизначеність щодо майбутніх коригувань.

Євро проти долару на світовому ринку відкотився на 0,8% до 1,181

Тож курс валют на тиждень з понеділка обіцяє бути таким:

євро: 51-51,25 грн на готівковому ринку, 50,7-51 грн на міжбанку;

долар: 43-43,25 грн на готівковому ринку, близько 43 грн на міжбанку.

"Корекція євро дозволить тримати курс євро до 51 гривні на безготівковому ринку. Але далеко НБУ мабуть не буде відпускати курс з цієї зони", — додає Шевчишин.

Нагадаємо, в Україні наближається дедлайн із заморозки тарифів. Після завершення опалювального періоду уряд може або зберегти тариф на поточному рівні, або переглянути його.