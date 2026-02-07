Чи доведеться українцям платити більше за комунальні послуги після закінчення опалювального сезону? Адже дедлайн із заморозки тарифів наближається. Фокус з’ясував це разом з експертом.

Лютий став для українців певною точкою відліку, адже до завершення опалювального сезону залишилось не так багато часу, а згодом спливе і термін дії фіксованих цін за комунальні послуги. Все частіше лунає заклик до встановлення цін "до економічно обґрунтованого рівня". Тож Фокус пояснює, чому під час чинного мораторію відбувається підвищення тарифів, яку вартість газу, світла, опалення та води встановлено в лютому, а також коли чекати на нові зміни у квитанціях.

Мораторій на підвищення тарифів

Тарифна стабільність на комунальні послуги в Україні закріплена законом №2479-ІХ від 19 серпня 2022 року. Він передбачає заборону на підвищення цін на ринку природного газу та у сфері теплопостачання.

Згідно з документом, забороняється змінювати тарифи для всіх категорій споживачів на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання);

послуги з постачання гарячої води та тариф на опалення.

Окремо передбачено, що ГК "Нафтогаз України" газ для населення постачатиме за фіксованою ціною, яка не може змінюватися у період дії мораторію. Це стосується як побутових споживачів, так і ОСББ, якщо блакитне паливо використовується для виробництва теплової енергії для населення.

Закон також тимчасово забороняє постачальникам примусово стягувати заборгованість, подавати позови або відключати блакитне паливо за борги.

Згідно із законом, мораторій не поширюється на такі комунальні послуги, як електропостачання та водопостачання. Саме тому підвищення цін на світло та воду є цілком законним кроком уряду

Тарифи на світло — скільки платять українці та що буде далі

В Україні з 1 червня 2024 року діє єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів — 4,32 грн за 1 кВт·год. Ця ціна затверджена постановою Кабміну №632, а відповідно до змін, ухвалених постановою №1331, вона залишатиметься чинною щонайменше до 30 квітня 2026 року, тобто до завершення опалювального сезону.

В Україні діє фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів

Зауважимо, що тариф на електроенергію не залежить від регіону проживання, адже однакова ціна діє як у великих містах, так і в селах. Водночас кінцева сума в платіжці може змінюватися залежно від типу лічильника та способу опалення.

Для домогосподарств із двозонними лічильниками передбачено різні тарифи протягом доби:

у денний час (07:00–23:00) — 4,32 грн/кВт·год;

у нічний час (23:00–07:00) — 2,16 грн/кВт·год, тобто діє 50% знижка.

Окремі умови встановлені для споживачів, які мають електроопалення. У період з 1 жовтня по 30 квітня, за споживання до 2000 кВт·год на місяць, застосовується знижена ціна — 2,64 грн/кВт·год. Якщо ж ліміт перевищено, електроенергію доведеться оплачувати за повним тарифом.

Фіксований тариф на світло діятиме до 30 квітня 2026 року. Після завершення опалювального періоду уряд може або зберегти тариф на поточному рівні, або переглянути його

Тарифи на газ: скільки доведеться платити після опалювального сезону

Для більшості домогосподарств умови постачання блакитного палива не переглядаються. Йдеться про клієнтів ГК "Нафтогаз України", яка постачає газ близько 98% побутових споживачів. Вони продовжуватимуть оплачувати тариф на газ у межах тарифного плану "Фіксований". Його вартість становить 7,96 грн за куб. м. Цю ціну компанія встановила ще у 2023 році, а з 1 травня 2025 року її було пролонговано вже вдруге — до 30 квітня 2026 року.

Водночас на ринку працюють ще сім газопостачальних компаній. У їхніх річних пропозиціях тарифи на газ коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб. м, тоді як місячна ціна становить від 8,46 до 28 грн за куб. м.

Ціни на газ у лютому 2026 року: порівняння постачальників*

Назва підприємства Річна пропозиція (до 30.04.2026) Місячна ціна (лютий 2026) ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 7,96 грн — ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ" 7,96 грн — ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" 7,98 грн — ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" 8,20 грн 28,00 грн ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) 8,46 грн 8,46 грн ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" (СвітлоГаз) 9,99 грн 27,00 грн ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" 7,99 грн —

*На основі даних ГазПравда

Окрім плати за спожитий газ та його розподіл, частина споживачів періодично отримує рахунки за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Цей платіж не є щомісячним і здійснюється раз на 3-5 років. Його розмір залежить від кількості квартир і технічного стану мережі.

Тариф на воду: чому українці отримують різні платіжки

Тариф на воду в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону. У містах із населенням понад 100 тисяч мешканців тарифи встановлює НКРЕКП, в інших — рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Саме тому вартість водопостачання і водовідведення може різнитися в рази навіть у межах однієї області.

Тарифи на водопостачання та водовідведення в різних містах України Місто Тариф за водопостачання (грн. за 1 м³, з ПДВ) Тариф за водовідведення (грн. за 1 м³, з ПДВ) Разом Біла Церква 15,480 21,720 37,200 Вінниця 15,744 9,876 25,620 Дніпро (КП "Дніпроводоканал") 18,156 13,200 31,356 Дрогобич 28,620 14,736 43,356 Житомир 18,264 19,272 37,536 Запоріжжя (КП "Водоканал" Запоріжжя) 17,808 10,560 28,368 Івано-Франківськ 12,948 15,288 28,236 Ірпінь 12,408 19,704 32,112 Кам'янець-Подільський 17,892 14,904 32,796 Кам'янське 13,092 10,296 23,388 Київ 16,164 14,220 30,384 Краматорськ 19,548 13,908 33,456 Кременчук 14,304 17,496 31,800 Кривий Ріг 15,972 15,396 31,368 Кропивницький 25,212 20,760 45,972 Луцьк 12,204 16,212 28,416 Львів 17,292 8,592 25,884 Миколаїв 17,532 16,512 34,044 Самар 21,612 23,232 44,844 Нікополь 13,860 19,764 33,624 Одеса 17,916 17,244 35,160 Павлоград 39,420 14,244 53,664 Полтава 16,488 17,280 33,768 Рівне (ВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал”) 16,680 15,912 32,592 Чернігів 15,564 15,348 30,912 Слов'янськ 20,220 25,200 45,420 Суми 15,984 16,668 32,652 Тернопіль 17,580 19,116 36,696 Ужгород 26,520 16,344 42,864 Умань 34,164 23,340 57,504 Харків 16,032 8,484 24,516 Херсон 15,780 14,916 30,696 Хмельницький 14,172 13,224 27,396 Черкаси (КП "Черкасиводоканал") 13,848 13,800 27,648 Чернівці 17,916 9,996 27,912

*Таблицю складено на основі даних порталу "Мінфін". У ній не міститься інформація з ТОТ.

Тарифи на опалення в Україні — скільки платять українці в різних містах

В Україні тариф на опалення формується за дворівневим принципом, через що суми в платіжках можуть суттєво відрізнятися залежно від міста та постачальника. Зазначимо, що вартість тепла не змінювалася з 2021 року.

Тарифи на опалення по Україні Місто Вид тарифу Тариф (грн. за Гкал, з ПДВ) Тариф (грн. за Гкал/год, з ПДВ) Біла Церква одно­ставковий 1823,29 — Бровари одно­ставковий 1823,59 — Вінниця дво­ставковий 1314,08 77541,96 Дніпро (КП "Теплоенерго) одно­ставковий 1741,32 — Дніпро (КП "Коменергосервіс") одно­ставковий 1427,74 — Запоріжжя одно­ставковий 1655,08 — Івано-Франківськ дво­ставковий 1684,32 49174,96 Кам`янець-Подільський одно­ставковий 1865,72 — Київ одно­ставковий 1408,27 — Краматорськ одно­ставковий 1526,70 — Кривий Ріг одно­ставковий 1998,42 — Львів (ЛМКП "Львів­теплоенерго") дво­ставковий 1363,44 104998,81 Львів (ЛКП "Залізничне­теплоенерго") дво­ставковий 1511,70 80852,57 Миколаїв (ОКП "Миколаївобл­теплоенерго") одно­ставковий 1999,08 — Миколаїв (ПрАТ "Миколаївська Теплоелектроцентраль") одно­ставковий 1873,39 — Одеса одно­ставковий 1813,94 — Полтава дво­ставковий 1332,52 79472,03 Рівне одно­ставковий 1913,16 — Суми одно­ставковий 1695,05 — Харків одно­ставковий 1748,47 — Херсон одно­ставковий 2002,16 — Хмельницький одно­ставковий 1866,24 — Черкаси (ПрАТ "Черкаське Хімволокно") одно­ставковий 1275,25 — Черкаси (КПТМ "Черкаси­теплокомуненерго") дво­ставковий 1130,21 67251,66 Чернігів (ТОВ "Фірма "Технова") одно­ставковий 1586,02 — Чернігів (АТ "Обл­теплокомуненерго") одно­ставковий 2125,18 — Шостка одно­ставковий 1710,72 —

*Таблицю складено на основі даних порталу "Мінфін".

Чи вплине ремонт енергосистеми на тарифи і якими вони будуть для споживачів

У Національному банку України (НБУ) припускають, що до кінця цього опалювального сезону 2026 ціни на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду переглядати не будуть. Втім, як йдеться в січневому Інфляційному звіті, у перспективі можуть підвищити тарифи на комунальні послуги.

"З огляду на зростання потреб у фінансуванні відновлення енергосистеми після масованих обстрілів зросла ймовірність подальшого поступового та поетапного приведення частини з цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", — йдеться в документі.

В НБУ допускають підвищення тарифів на світло через потребу у фінансуванні відновлення енергосистеми Фото: З відкритих джерел

Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі Фокусу заявив, що напряму пов’язувати ремонт енергосистеми та тарифи для людей — неправильно.

"Правильно сказати так: влада завжди під приводом ремонту та відновлення енергетики підвищувала вартість електроенергії — так було й у 2023-му, і у 2024 році. Але, на мою думку, тарифи на електроенергію для населення жодним чином не пов’язані з відновленням енергосистеми," — розповів експерт.

Олег Попенко пояснює свою позицію тим, що енергетична галузь — це насамперед бізнес, незалежно від форми власності (приватна чи державна, як у випадку з "Центренерго"). Як приклад він навів ситуацію з монополістом "Укренерго": за останні три роки компанія підвищила свої тарифи майже на 100%, але при цьому у 2024 році стала збитковою на понад 37 млрд грн.

"Тому тарифи для населення та відновлення енергетики між собою ніяк не пов’язані", — резюмував фахівець.

Скептично експерт висловився й щодо терміну "економічно обґрунтований рівень".

"Я взагалі не розумію термін "економічно обґрунтований рівень" — для кого і ким він має визначатися. "Нафтогаз" сьогодні продає газ населенню по 7,96 грн за куб, тоді як ринкова ціна — близько 25-27 грн. Але Нафтогаз як монополіст цілком може утримувати нинішню ціну", — зазначив він.

Подібна ситуація, за його словами, і з електроенергією. Поточний тариф у 4,32 грн за кВт·год, на його думку, покриває витрати "Енергоатому".

Водночас експерт застерігає, що попри все, ризик підвищення тарифів у перспективі зберігається, зокрема через тиск міжнародних партнерів і МВФ.

"Я не думаю, що у квітні, але на нас очікує підвищення тарифів на все: тепло, газ і світло. Міненерго навіть розробляло програму підвищення вартості електрики у три етапи протягом трьох років. Тож зростання тарифів є лише питанням часу", — сказав фахівець у коментарі.

Через тиск міжнародних партнерів та МВФ, підвищення тарифів в Україні стало лише питанням часу

Автоматичний перерахунок за комунальні послуги: чи є шанс сплачувати менше

Нещодавно прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що українці повинні платити лише за ті комунальні послуги, які реально отримали. Через це уряд запровадив автоматичний перерахунок платіжок, якщо послуги надавалися неналежної якості або взагалі відсутні. Йдеться про:

теплопостачання;

водопостачання;

вивезення сміття.

Контроль за правильністю перерахунків покладено на Держпродспоживслужбу. За словами очільниці уряду, суми перерахунку мають відобразитися у платіжках за січень 2026 року.

На думку експерта, наразі механізм радше має вигляд політичного сигналу, ніж реальною процедурою перерахунку.

"Мені не зовсім зрозуміло, як це має працювати на практиці. Якщо йдеться про перерахунок, то для цього має бути чітка постанова Кабміну, якої ми поки що не бачили. У більшості випадків перерахунок має здійснюватися за лічильниками", — пояснив він.

Експерт вважає, що такі заяви влади є більше попередженням для монополістів, аби ті не зловживали своїм становищем і не виставляли необґрунтовані рахунки.

Раніше Фокус розбирався, чи потрібно українцям платити за опалення, якщо його фактично не було.