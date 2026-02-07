"Заморозка" тарифів закінчується: скільки українцям доведеться платити за комуналку
Чи доведеться українцям платити більше за комунальні послуги після закінчення опалювального сезону? Адже дедлайн із заморозки тарифів наближається. Фокус з’ясував це разом з експертом.
Лютий став для українців певною точкою відліку, адже до завершення опалювального сезону залишилось не так багато часу, а згодом спливе і термін дії фіксованих цін за комунальні послуги. Все частіше лунає заклик до встановлення цін "до економічно обґрунтованого рівня". Тож Фокус пояснює, чому під час чинного мораторію відбувається підвищення тарифів, яку вартість газу, світла, опалення та води встановлено в лютому, а також коли чекати на нові зміни у квитанціях.
Мораторій на підвищення тарифів
Тарифна стабільність на комунальні послуги в Україні закріплена законом №2479-ІХ від 19 серпня 2022 року. Він передбачає заборону на підвищення цін на ринку природного газу та у сфері теплопостачання.
Згідно з документом, забороняється змінювати тарифи для всіх категорій споживачів на:
- послуги з розподілу природного газу;
- теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання);
- послуги з постачання гарячої води та тариф на опалення.
Окремо передбачено, що ГК "Нафтогаз України" газ для населення постачатиме за фіксованою ціною, яка не може змінюватися у період дії мораторію. Це стосується як побутових споживачів, так і ОСББ, якщо блакитне паливо використовується для виробництва теплової енергії для населення.
Закон також тимчасово забороняє постачальникам примусово стягувати заборгованість, подавати позови або відключати блакитне паливо за борги.
Згідно із законом, мораторій не поширюється на такі комунальні послуги, як електропостачання та водопостачання. Саме тому підвищення цін на світло та воду є цілком законним кроком уряду
Тарифи на світло — скільки платять українці та що буде далі
В Україні з 1 червня 2024 року діє єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів — 4,32 грн за 1 кВт·год. Ця ціна затверджена постановою Кабміну №632, а відповідно до змін, ухвалених постановою №1331, вона залишатиметься чинною щонайменше до 30 квітня 2026 року, тобто до завершення опалювального сезону.
Зауважимо, що тариф на електроенергію не залежить від регіону проживання, адже однакова ціна діє як у великих містах, так і в селах. Водночас кінцева сума в платіжці може змінюватися залежно від типу лічильника та способу опалення.
Для домогосподарств із двозонними лічильниками передбачено різні тарифи протягом доби:
- у денний час (07:00–23:00) — 4,32 грн/кВт·год;
- у нічний час (23:00–07:00) — 2,16 грн/кВт·год, тобто діє 50% знижка.
Окремі умови встановлені для споживачів, які мають електроопалення. У період з 1 жовтня по 30 квітня, за споживання до 2000 кВт·год на місяць, застосовується знижена ціна — 2,64 грн/кВт·год. Якщо ж ліміт перевищено, електроенергію доведеться оплачувати за повним тарифом.
Фіксований тариф на світло діятиме до 30 квітня 2026 року. Після завершення опалювального періоду уряд може або зберегти тариф на поточному рівні, або переглянути його
Тарифи на газ: скільки доведеться платити після опалювального сезону
Для більшості домогосподарств умови постачання блакитного палива не переглядаються. Йдеться про клієнтів ГК "Нафтогаз України", яка постачає газ близько 98% побутових споживачів. Вони продовжуватимуть оплачувати тариф на газ у межах тарифного плану "Фіксований". Його вартість становить 7,96 грн за куб. м. Цю ціну компанія встановила ще у 2023 році, а з 1 травня 2025 року її було пролонговано вже вдруге — до 30 квітня 2026 року.Важливо
Водночас на ринку працюють ще сім газопостачальних компаній. У їхніх річних пропозиціях тарифи на газ коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб. м, тоді як місячна ціна становить від 8,46 до 28 грн за куб. м.
Ціни на газ у лютому 2026 року: порівняння постачальників*
Назва підприємства
Річна пропозиція (до 30.04.2026)
Місячна ціна (лютий 2026)
ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
7,96 грн
—
ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ"
7,96 грн
—
ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД"
7,98 грн
—
ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ"
8,20 грн
28,00 грн
ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO)
8,46 грн
8,46 грн
ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" (СвітлоГаз)
9,99 грн
27,00 грн
ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ"
7,99 грн
—
*На основі даних ГазПравда
Окрім плати за спожитий газ та його розподіл, частина споживачів періодично отримує рахунки за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Цей платіж не є щомісячним і здійснюється раз на 3-5 років. Його розмір залежить від кількості квартир і технічного стану мережі.
Тариф на воду: чому українці отримують різні платіжки
Тариф на воду в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону. У містах із населенням понад 100 тисяч мешканців тарифи встановлює НКРЕКП, в інших — рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування.
Саме тому вартість водопостачання і водовідведення може різнитися в рази навіть у межах однієї області.
Тарифи на водопостачання та водовідведення в різних містах України
Місто
Тариф за водопостачання
(грн. за 1 м³, з ПДВ)
Тариф за водовідведення
(грн. за 1 м³, з ПДВ)
Разом
Біла Церква
15,480
21,720
37,200
Вінниця
15,744
9,876
25,620
Дніпро (КП "Дніпроводоканал")
18,156
13,200
31,356
Дрогобич
28,620
14,736
43,356
Житомир
18,264
19,272
37,536
Запоріжжя (КП "Водоканал" Запоріжжя)
17,808
10,560
28,368
Івано-Франківськ
12,948
15,288
28,236
Ірпінь
12,408
19,704
32,112
Кам'янець-Подільський
17,892
14,904
32,796
Кам'янське
13,092
10,296
23,388
Київ
16,164
14,220
30,384
Краматорськ
19,548
13,908
33,456
Кременчук
14,304
17,496
31,800
Кривий Ріг
15,972
15,396
31,368
Кропивницький
25,212
20,760
45,972
Луцьк
12,204
16,212
28,416
Львів
17,292
8,592
25,884
Миколаїв
17,532
16,512
34,044
Самар
21,612
23,232
44,844
Нікополь
13,860
19,764
33,624
Одеса
17,916
17,244
35,160
Павлоград
39,420
14,244
53,664
Полтава
16,488
17,280
33,768
Рівне (ВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал”)
16,680
15,912
32,592
Чернігів
15,564
15,348
30,912
Слов'янськ
20,220
25,200
45,420
Суми
15,984
16,668
32,652
Тернопіль
17,580
19,116
36,696
Ужгород
26,520
16,344
42,864
Умань
34,164
23,340
57,504
Харків
16,032
8,484
24,516
Херсон
15,780
14,916
30,696
Хмельницький
14,172
13,224
27,396
Черкаси (КП "Черкасиводоканал")
13,848
13,800
27,648
Чернівці
17,916
9,996
27,912
*Таблицю складено на основі даних порталу "Мінфін". У ній не міститься інформація з ТОТ.
Тарифи на опалення в Україні — скільки платять українці в різних містах
В Україні тариф на опалення формується за дворівневим принципом, через що суми в платіжках можуть суттєво відрізнятися залежно від міста та постачальника. Зазначимо, що вартість тепла не змінювалася з 2021 року.
Тарифи на опалення по Україні
Місто
Вид тарифу
Тариф (грн. за Гкал,
з ПДВ)
Тариф (грн. за Гкал/год,
з ПДВ)
Біла Церква
одноставковий
1823,29
—
Бровари
одноставковий
1823,59
—
Вінниця
двоставковий
1314,08
77541,96
Дніпро (КП "Теплоенерго)
одноставковий
1741,32
—
Дніпро (КП "Коменергосервіс")
одноставковий
1427,74
—
Запоріжжя
одноставковий
1655,08
—
Івано-Франківськ
двоставковий
1684,32
49174,96
Кам`янець-Подільський
одноставковий
1865,72
—
Київ
одноставковий
1408,27
—
Краматорськ
одноставковий
1526,70
—
Кривий Ріг
одноставковий
1998,42
—
Львів (ЛМКП "Львівтеплоенерго")
двоставковий
1363,44
104998,81
Львів (ЛКП "Залізничнетеплоенерго")
двоставковий
1511,70
80852,57
Миколаїв (ОКП "Миколаївоблтеплоенерго")
одноставковий
1999,08
—
Миколаїв (ПрАТ "Миколаївська Теплоелектроцентраль")
одноставковий
1873,39
—
Одеса
одноставковий
1813,94
—
Полтава
двоставковий
1332,52
79472,03
Рівне
одноставковий
1913,16
—
Суми
одноставковий
1695,05
—
Харків
одноставковий
1748,47
—
Херсон
одноставковий
2002,16
—
Хмельницький
одноставковий
1866,24
—
Черкаси (ПрАТ "Черкаське Хімволокно")
одноставковий
1275,25
—
Черкаси (КПТМ "Черкаситеплокомуненерго")
двоставковий
1130,21
67251,66
Чернігів (ТОВ "Фірма "Технова")
одноставковий
1586,02
—
Чернігів (АТ "Облтеплокомуненерго")
одноставковий
2125,18
—
Шостка
одноставковий
1710,72
—
*Таблицю складено на основі даних порталу "Мінфін".
Чи вплине ремонт енергосистеми на тарифи і якими вони будуть для споживачів
У Національному банку України (НБУ) припускають, що до кінця цього опалювального сезону 2026 ціни на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду переглядати не будуть. Втім, як йдеться в січневому Інфляційному звіті, у перспективі можуть підвищити тарифи на комунальні послуги.
"З огляду на зростання потреб у фінансуванні відновлення енергосистеми після масованих обстрілів зросла ймовірність подальшого поступового та поетапного приведення частини з цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", — йдеться в документі.
Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі Фокусу заявив, що напряму пов’язувати ремонт енергосистеми та тарифи для людей — неправильно.
"Правильно сказати так: влада завжди під приводом ремонту та відновлення енергетики підвищувала вартість електроенергії — так було й у 2023-му, і у 2024 році. Але, на мою думку, тарифи на електроенергію для населення жодним чином не пов’язані з відновленням енергосистеми," — розповів експерт.
Олег Попенко пояснює свою позицію тим, що енергетична галузь — це насамперед бізнес, незалежно від форми власності (приватна чи державна, як у випадку з "Центренерго"). Як приклад він навів ситуацію з монополістом "Укренерго": за останні три роки компанія підвищила свої тарифи майже на 100%, але при цьому у 2024 році стала збитковою на понад 37 млрд грн.
"Тому тарифи для населення та відновлення енергетики між собою ніяк не пов’язані", — резюмував фахівець.Важливо
Скептично експерт висловився й щодо терміну "економічно обґрунтований рівень".
"Я взагалі не розумію термін "економічно обґрунтований рівень" — для кого і ким він має визначатися. "Нафтогаз" сьогодні продає газ населенню по 7,96 грн за куб, тоді як ринкова ціна — близько 25-27 грн. Але Нафтогаз як монополіст цілком може утримувати нинішню ціну", — зазначив він.
Подібна ситуація, за його словами, і з електроенергією. Поточний тариф у 4,32 грн за кВт·год, на його думку, покриває витрати "Енергоатому".
Водночас експерт застерігає, що попри все, ризик підвищення тарифів у перспективі зберігається, зокрема через тиск міжнародних партнерів і МВФ.
"Я не думаю, що у квітні, але на нас очікує підвищення тарифів на все: тепло, газ і світло. Міненерго навіть розробляло програму підвищення вартості електрики у три етапи протягом трьох років. Тож зростання тарифів є лише питанням часу", — сказав фахівець у коментарі.
Через тиск міжнародних партнерів та МВФ, підвищення тарифів в Україні стало лише питанням часу
Автоматичний перерахунок за комунальні послуги: чи є шанс сплачувати менше
Нещодавно прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що українці повинні платити лише за ті комунальні послуги, які реально отримали. Через це уряд запровадив автоматичний перерахунок платіжок, якщо послуги надавалися неналежної якості або взагалі відсутні. Йдеться про:
- теплопостачання;
- водопостачання;
- вивезення сміття.
Контроль за правильністю перерахунків покладено на Держпродспоживслужбу. За словами очільниці уряду, суми перерахунку мають відобразитися у платіжках за січень 2026 року.Важливо
На думку експерта, наразі механізм радше має вигляд політичного сигналу, ніж реальною процедурою перерахунку.
"Мені не зовсім зрозуміло, як це має працювати на практиці. Якщо йдеться про перерахунок, то для цього має бути чітка постанова Кабміну, якої ми поки що не бачили. У більшості випадків перерахунок має здійснюватися за лічильниками", — пояснив він.
Експерт вважає, що такі заяви влади є більше попередженням для монополістів, аби ті не зловживали своїм становищем і не виставляли необґрунтовані рахунки.
Раніше Фокус розбирався, чи потрібно українцям платити за опалення, якщо його фактично не було.