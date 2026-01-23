Чи доведеться українцям сплачувати за опалення, якщо його не було? Фокус з'ясував ситуацію і план дій для споживачів.

Після масованих атак РФ на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 у Києві виник колапс із теплопостачанням. Станом на 23 січня без тепла залишаються 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. Йдеться про житлові будинки на лівому березі, а також у Печерському, Голосіївському та Солом’янському районах. Відновлення триває поетапно, комунальні служби працюють цілодобово. Проте як ситуація позначиться на комунальних платіжках, якщо опалення, світло і водопостачання — послуги, які напряму залежать від стабільної роботи енергосистеми, не надавалися?

Сплачувати чи ні — що каже закон про комунальні платежі

Станом на січень 2026 року універсальної формули "не платити всім" не існує. Водночас чинне законодавство та порядок нарахувань надають споживачам реальні підстави зменшити або повністю скоригувати плату за періоди відсутності послуг.

Відео дня

Перерахунок комунальних послуг не здійснюється автоматично Фото: if.gov.ua

Право на перерахунок закріплене одразу кількома нормативними актами. Зокрема, 6 лютого 2024 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову №127, якою затверджено порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості.

Цей порядок застосовується до всіх комунальних послуг: від теплопостачання, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення до послуг з поводження з побутовими відходами.

В законі України "Про житлово-комунальні послуги" прямо прописано права споживача. Зокрема, він має оплачувати лише фактично отримані послуги належної якості.

Існує порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання Фото: zn.ua

Ситуація у Києві: як рахують за опалення після атак на ТЕЦ

Поки прямої заяви про повне скасування плати за дні без тепла міська влада не оприлюднила. Однак у "Київтеплоенерго" застосовують стандартний механізм нарахувань.

Будинки з лічильниками тепла (близько 90%) сплачують лише за фактично спожиті гігакалорії. За відсутності тепла або зниження температури теплоносія сума в платіжці автоматично зменшується.

Будинки без лічильників оплачують тепло за нормативами з урахуванням фактичної кількості годин постачання та температури повітря. У разі аварій на зовнішніх мережах коригування проводиться автоматично.

У Києві досі немає графіків відключення світла, адже місто живе за аварійними відключеннями Фото: Facebook

Якщо були перерви в наданні послуги

Як роз'яснили на офіційному сайті КП "Київтеплоенерго", у разі аварійних пошкоджень зовнішніх тепломереж автоматично враховує періоди відсутності тепла, і за цей час нарахування за опалення не проводять.

Якщо постачальник відмовляється проводити перерахунок або ігнорує звернення, споживач має право звернутися зі скаргою до органів місцевого самоврядування, Держпродспоживслужби або захищати свої права в судовому порядку. Судова практика свідчить: за належно зібраних доказів суди стають на бік споживачів навіть в умовах воєнного стану, зазначає юристка

Якщо ж опалення було відсутнє через несправність внутрішньобудинкових систем, управитель будинку (керуюча компанія, ОСББ, ЖБК тощо) має повідомити про це постачальника. В іншому випадку, споживач може звернутися за перерахунком самостійно. Для цього потрібно отримати від управителя акт, у якому зафіксовано причину та період відсутності опалення та надіслати документи до Центру комунального сервісу (ЦКС) або до КП "Київтеплоенерго" на електронну пошту energozbut@kte.kmda.gov.ua.

Після отримання документального підтвердження постачальник розглядає можливість перерахунку, а зміни відображаються у наступних платіжках.

В Одесі через відключення світла тривають перебої з опаленням Фото: скріншот

Не лише Київ: де ще немає тепла в домівках

Станом на 23 січня 2026 року в українських містах через блекаути тривають перебої з опаленням, що впливає на нарахування платежів.

Дніпро

Повний блекаут 7 січня зупинив усі ТЕЦ та підстанції, відключивши опалення та воду. Після атаки 20 січня без тепла залишилися 92 будинки, 13 закладів освіти. КП "Теплоенерго" визнає найскладніший сезон через обмежену електрику на котельнях, тепловики ремонтують та ставлять генератори. Зауважимо, що перерахунок можливий за зверненнями.

Харків

Тривають як аварійні та безпекові перебої з теплом. Через відсутність електрики котельні припиняють свою роботу. Фіксувати акти-претензії слід через управителів ОСББ чи ЖЕКів.

Запоріжжя та Кривий Ріг

Масштабні блекаути від 7 січня спричинили зниження температури теплоносія та нестабільну подачу; зачепило сотні будинків поряд з Дніпром. Перерахунок за фіксацією порушень (акти, фото), тепловики координують з ОВА.

Одеса

У багатоповерхівках з незалежними системами блекаути напряму блокують тепло. Зазначимо, що і тут, аналогічно до Києва та інших міст, коригування платіжок можливе за актами.

Юристка АО "ВІННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камілова у коментарі Фокусу зазначає, що тривалі відключення електроенергії безпосередньо впливають на якість і обсяг житлово-комунальних послуг.

Кияни, дніпряни та мешканці інших населених пунктів не зобов’язані оплачувати комунальні послуги, які фактично не надавалися під час довготривалих блекаутів, однак для цього важливо діяти послідовно та документально фіксувати порушення

"Якщо через блекаути опалення подається з перебоями, знижується температура теплоносія або послуга відсутня повністю, споживач має законне право вимагати перерахунок її вартості. Закон дозволяє оплачувати лише фактично отримані послуги належної якості", — пояснює юристка.

Водночас вона наголошує, що перерахунок не завжди відбувається автоматично, і споживачам важливо фіксувати факти ненадання послуг документально. У разі відмови постачальника такі вимоги можуть бути оскаржені. І судова практика звернень споживачів щодо цього питання є результативною.

Нагадаємо, енергетики вже пояснили, чому досі немає графіків відключення світла в Києві. Наразі доступної електроенергії в рази менше, ніж потрібно столиці взимку. Тож в столиці України чинні екстрені відключення.