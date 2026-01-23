Поддержите нас UA
Блэкауты в городах Украины являются причиной перерасчета коммунальных услуг | Фото: коллаж Фокус

Придется ли украинцам платить за отопление, если его не было? Фокус выяснил ситуацию и план действий для потребителей.

После массированных атак РФ на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве возник коллапс с теплоснабжением. По состоянию на 23 января без тепла остаются 1940 многоэтажек, которые подключают второй раз после атак врага 9 и 20 января. Речь идет о жилых домах на левом берегу, а также в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах. Восстановление продолжается поэтапно, коммунальные службы работают круглосуточно. Однако как ситуация скажется на коммунальных платежках, если отопление, свет и водоснабжение — услуги, которые напрямую зависят от стабильной работы энергосистемы, не предоставлялись?

Платить или нет — что говорит закон о коммунальных платежах

По состоянию на январь 2026 года универсальной формулы "не платить всем" не существует. В то же время действующее законодательство и порядок начислений предоставляют потребителям реальные основания уменьшить или полностью скорректировать плату за периоды отсутствия услуг.

Відео дня
Перерасчет коммунальных услуг не осуществляется автоматически
Фото: if.gov.ua

Право на перерасчет закреплено сразу несколькими нормативными актами. В частности, 6 февраля 2024 года Кабинет Министров принял постановление №127, которым утвержден порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества.

Этот порядок применяется ко всем коммунальным услугам: от теплоснабжения, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения до услуг по обращению с бытовыми отходами.

В законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах" прямо прописаны права потребителя. В частности, он должен оплачивать только фактически полученные услуги надлежащего качества.

Существует порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления
Фото: zn.ua

Ситуация в Киеве: как считают за отопление после атак на ТЭЦ

Пока прямого заявления о полной отмене платы за дни без тепла городские власти не обнародовали. Однако в "Киевтеплоэнерго" применяют стандартный механизм начислений.

Дома со счетчиками тепла (около 90%) платят только за фактически потребленные гигакалории. При отсутствии тепла или снижении температуры теплоносителя сумма в платежке автоматически уменьшается.

Дома без счетчиков оплачивают тепло по нормативам с учетом фактического количества часов поставки и температуры воздуха. В случае аварий на внешних сетях корректировка проводится автоматически.

В Киеве до сих пор нет графиков отключения света, ведь город живет по аварийным отключениям
Фото: Facebook

Если были перерывы в предоставлении услуги

Как разъяснили на официальном сайте КП "Киевтеплоэнерго", в случае аварийных повреждений внешних теплосетей автоматически учитывает периоды отсутствия тепла, и за это время начисления за отопление не проводят.

Если поставщик отказывается проводить перерасчет или игнорирует обращение, потребитель имеет право обратиться с жалобой в органы местного самоуправления, Госпродпотребслужбу или защищать свои права в судебном порядке. Судебная практика свидетельствует: при должным образом собранных доказательствах суды становятся на сторону потребителей даже в условиях военного положения, отмечает юрист

Если же отопление отсутствовало из-за неисправности внутридомовых систем, управляющий дома (управляющая компания, ОСМД, ЖСК и т.д.) должен сообщить об этом поставщику. В противном случае, потребитель может обратиться за перерасчетом самостоятельно. Для этого нужно получить от управляющего акт, в котором зафиксирована причина и период отсутствия отопления и отправить документы в Центр коммунального сервиса (ЦКС) или в КП "Киевтеплоэнерго" на электронную почту energozbut@kte.kmda.gov.ua.

После получения документального подтверждения поставщик рассматривает возможность перерасчета, а изменения отражаются в следующих платежках.

В Одессе из-за отключения света продолжаются перебои с отоплением
Фото: скриншот

Не только Киев: где еще нет тепла в домах

По состоянию на 23 января 2026 года в украинских городах из-за блэкаутов продолжаются перебои с отоплением, что влияет на начисление платежей.

Днепр

Полный блэкаут 7 января остановил все ТЭЦ и подстанции, отключив отопление и воду. После атаки 20 января без тепла остались 92 дома, 13 учебных заведений. КП "Теплоэнерго" признает сложный сезон из-за ограниченного электричества на котельных, тепловики ремонтируют и ставят генераторы. Заметим, что перерасчет возможен по обращениям.

Харьков

Продолжаются как аварийные и безопасностные перебои с теплом. Из-за отсутствия электричества котельные прекращают свою работу. Фиксировать акты-претензии следует через управляющих ОСМД или ЖЭКов.

Запорожье и Кривой Рог

Масштабные блэкауты от 7 января вызвали снижение температуры теплоносителя и нестабильную подачу; задело сотни домов рядом с Днепром. Перерасчет по фиксации нарушений (акты, фото), тепловики координируют с ОВА.

Одесса

В многоэтажках с независимыми системами блэкауты напрямую блокируют тепло. Отметим, что и здесь, аналогично Киеву и другим городам, корректировка платежек возможна по актам.

Юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камилова в комментарии Фокусу отмечает, что длительные отключения электроэнергии непосредственно влияют на качество и объем жилищно-коммунальных услуг.

Киевляне, днепряне и жители других населенных пунктов не обязаны оплачивать коммунальные услуги, которые фактически не предоставлялись во время длительных блэкаутов, однако для этого важно действовать последовательно и документально фиксировать нарушения

"Если из-за блэкаутов отопление подается с перебоями, снижается температура теплоносителя или услуга отсутствует полностью, потребитель имеет законное право требовать перерасчет ее стоимости. Закон позволяет оплачивать только фактически полученные услуги надлежащего качества", — объясняет юрист.

В то же время она отмечает, что перерасчет не всегда происходит автоматически, и потребителям важно фиксировать факты непредоставления услуг документально. В случае отказа поставщика такие требования могут быть обжалованы. И судебная практика обращений потребителей по этому вопросу является результативной.

Напомним, энергетики уже объяснили, почему до сих пор нет графиков отключения света в Киеве. Сейчас доступной электроэнергии в разы меньше, чем нужно столице зимой. Поэтому в столице Украины действующие экстренные отключения.