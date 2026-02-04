Українцям перерахують платіжки за воду та тепло під час відключень світла, — Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що доручила простежити за перерахунком комунальних платежів для людей, у яких через російські обстріли не було води чи тепла. За її словами, українці мають платити лише за фактично надані послуги.

Про доручення щодо перерахунку платежів за комунальні послуги Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі 4 лютого за результатами зустрічі з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком. За її словами, служба має забезпечити нагляд і контроль за виконанням надавачами житлово-комунальних послуг рішення Кабінету міністрів України про перерахунок плати за комунальні послуги.

Також Держпродспоживслужба повинна реагувати на кожен випадок порушення прав споживачів.

Перерахувати суми за період з 1 січня повинні автоматично самі надавачі послуг, тобто комунальні підприємства. Додаткових заяв від людей, за словами Свириденко, не потрібно. Перераховані суми мають відобразитися в платіжках у лютому. Рішення уряду стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Відео дня

"Люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати", — сказала прем'єр-міністерка.

Свириденко доручила проконтролювати перерахунок плати за комунальні послуги Фото: скриншот

Комунальні послуги під час відключень: коли можна не платити

Фокус 23 січня з'ясовував, як впливають блекаути на платіжки за тепло. Зокрема, постанова Кабінету Міністрів від 6 лютого 2024 року №127 регулює порядок перерахунку вартості комунальних послуг, якщо їх не було надано, було надано в неповному обсязі чи неналежної якості. Також в законі України "Про житлово-комунальні послуги" вказано, що споживач має оплачувати лише фактично отримані послуги належної якості.

Юристка АО "ВІННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камілова у коментарі Фокусу також казала, що можна не платити за комуналку, якщо послуги фактично не було надано, проте зазначала, що перерахунок не відбувається автоматично, і споживач має звернутися з заявою до управителя будинку, ОСББ або постачальника послуг.

Міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю від 2 лютого розповідав, що проти комунальників Києва були відкриті кримінальні справи під час ліквідації обстрілів.