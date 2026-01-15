Чи зобов’язані українці платити за послуги, які фактично не отримують під час блекаутів, і як домогтися перерахунку вартості послуг, пояснили експерти.

Україна живе в режимі "1-6 черг" відключень світла, а промислові споживачі обмежені в електропостачанні на понад 50-70%. Харків, Дніпро, Одеса і Запоріжжя залишаються найближчими до критичної межі — у низці районів світла немає понад добу. В Києві ситуація критичніша. Станом на 15 січня столиця перебуває в умовах екстрених аварійних відключень, без теплопостачання — сотні будинків. Водночас платіжки за комунальні послуги надходять. Тож, як бути споживачам, що каже закон? І чи переглядатимуть підхід до нарахування платежів?

Регіони з екстреними або аварійними графіками відключень

Сьогодні, 15 січня, в низці регіонів України тимчасово не діють графіки погодинних відключень. Замість них застосовуються аварійні та екстрені знеструмлення без попередження, що пов’язано з наслідками російських атак і необхідністю стабілізації енергосистеми.

Відео дня

Регіон / область Режим відключень Деталі Київ та Київська обл. Аварійні графіки (лівий берег) Найскладніше: 6–10 год/добу, екстрені в Троєщині та Позняках Харківська обл. Графіки ГПВ (12+ год, 90% груп) Немишлянка без світла понад 24 години Дніпропетровська обл. Графіки 1–6 черг (до 20 год) Лівобережжя екстрене Запорізька обл. Графіки 5 черг 80% районів знеструмлено за графіками Одеська обл. Графіки 1–5 черг Застосовано стандартні та екстрені обмеження Полтавська обл. Графіки ГПВ (6–10 черг) Додаткові обмеження зранку Сумська обл. Графіки 4–6 черг Прифронтові перебої, змінний склад черг Чернігівська обл. Графіки 5 черг Тимчасові обмеження споживання Миколаївська обл. Графіки 3–5 черг Частина споживачів під обмеженнями Хмельницька обл. Графіки 5 черг Запроваджено вранці 15 січня Кіровоградська обл. Графіки ГПВ Діють із 10:39 Вінницька обл. Графіки ГПВ Стандартні обмеження Чернівецька обл. Графіки 1–4 черг Планові графіки

Дані актуальні станом на 15 січня 15:00 год. на основі даних Міненерго, КМДА, Укренерго, обленерго. Аварійні режими діють локально (Київ лівий берег, Харків), проте дані "Укренерго", ДТЕК змінюються, тож слідкуйте за динамікою і перевіряйте графіки відключень за своєю адресою додатково

Закон на боці споживача: коли платити за комуналку не зобов’язані

Юристка АО "ВІННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камілова наголошує: чинне законодавство не зобов’язує споживачів оплачувати комунальні послуги, які не надавалися або надавалися неналежної якості.

6 лютого 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №127, якою затверджено Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання або надання не в повному обсязі.

Відповідно до закону України «Про житлово-комунальні послуги», споживач має право оплачувати лише фактично отримані послуги належної якості. Якщо через блекаути не працюють ліфти, відсутнє водопостачання, водовідведення, опалення з перебоями або знижується температура теплоносія — це є підставою для перерахунку плати, зазначає експертка

Зокрема, за словами фахівчині, перерахунок поширюється на постачання теплової енергії, гаряче водопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення, а також послуги з поводження з побутовими відходами.

"Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", споживач має право оплачувати лише фактично отримані послуги належної якості. Якщо через блекаути не працюють ліфти, відсутнє водопостачання чи опалення подається з перебоями — це є прямою підставою для перерахунку", — пояснює Марина Камілова.

У Києві можуть бути локальні відключення водопостачання через аварії або наслідки обстрілів, особливо на верхніх поверхах багатоповерхівок, де потрібна електроенергія для насосів Фото: З відкритих джерел

Перерахунок не автоматичний: що має зробити споживач

Водночас юристка застерігає: навіть під час воєнного стану перерахунок не відбувається автоматично.

Щоб захистити свої права, споживач має зробити наступне:

письмово звернутися до управителя будинку, ОСББ або постачальника послуг;

за можливості скласти акт-претензію;

додати фото-, відеофіксацію або інші докази ненадання послуг.

"Якщо постачальник ігнорує звернення або відмовляє у перерахунку, споживач має право звернутися до органів місцевого самоврядування, Держпродспоживслужби або до суду. Судова практика свідчить: за наявності доказів суди стають на бік споживачів", — зазначає Камілова.

По всій Україні запроваджено графіки погодинних відключень Фото: З відкритих джерел

Життя в умовах "комунальної катастрофи"

Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко вважає, що нинішня ситуація потребує системного державного рішення, а не лише індивідуальних перерахунків.

За його словами, у періоди тривалих блекаутів фактично не надається значна частина комунальних послуг — від роботи ЖЕКів до водо- і теплопостачання.

"Якщо кілька днів немає світла, води, опалення і жодна послуга фактично не надається, людям не повинні нараховувати комунальні платежі за цей період", — наголошує Попенко.

Важливо

Скільки атак може витримати енергосистема Києва та коли повернуться графіки, — експерт

Експерт переконаний, що держава має офіційно зафіксувати стан "комунальної катастрофи" у постраждалих регіонах.

"Це має бути рішення на рівні Кабміну або Верховної Ради. Якщо п’ять–сім днів немає базових послуг, ці дні не повинні включатися в платіжки", — зазначає він.

Окремо Попенко звертає увагу на проблему абонплати, яку нараховують навіть за відсутності послуг.

"Абонентську плату нараховують, навіть коли послуги не надаються взагалі. Це питання потрібно переглядати централізовано", — додає експерт.

Чому рахунки за світло не завжди зменшуються

Зазначимо, що раніше постачальник електроенергії, газу YASN вже надавав пояснення щодо нарахування вартості комунальних послуг, зокрема, чому відключення електроенергії не завжди призводять до автоматичного зменшення сум у платіжках.

Перерахунок не здійснюється автоматично. Споживачу необхідно зафіксувати факт ненадання або неналежного надання послуг: звернутися до управителя будинку, ОСББ чи постачальника послуг із письмовою заявою, за можливості — скласти акт-претензію, додати фото-, відеофіксацію або інші докази

Серед основних причин йшлося про несвоєчасне передавання показань лічильника, через що нарахування йде за середньодобовим споживанням, різкий стрибок навантаження після появи світла, а також активне використання електрообігрівачів у холодний період.

"Кожна сім’я реально може зменшити споживання електроенергії на 25–30% без значної втрати комфорту. Але якщо після відключень надолужувати звичне споживання, економії в платіжках не буде", — зазначав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Платити чи не платити за комуналку в умовах блекаутів

За словами юристки Марини Камілової, українці не зобов’язані оплачувати комунальні послуги, які фактично не надавалися під час тривалих блекаутів, але для цього потрібно діяти юридично грамотно. Водночас, без загальнодержавного рішення питання перерахунку комунальних платежів залишатиметься точковою, і відповідальність за захист своїх прав і надалі лежатиме на самих споживачах.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко 14 січня заявив про найскладнішу ситуацію у Києві за час війни. За його словами, енергетики працюють над стабілізацією енергосистеми, проте аварійні відключення триватимуть, і кияни можуть лишатися без світла понад 10 годин.