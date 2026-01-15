Обязаны ли украинцы платить за услуги, которые фактически не получают во время блэкаутов, и как добиться перерасчета стоимости услуг, объяснили эксперты.

Украина живет в режиме "1-6 очередей" отключений света, а промышленные потребители ограничены в электроснабжении более чем на 50-70%. Харьков, Днепр, Одесса и Запорожье остаются ближайшими к критической черте — в ряде районов света нет более суток. В Киеве ситуация более критическая. По состоянию на 15 января столица находится в условиях экстренных аварийных отключений, без теплоснабжения — сотни домов. В то же время платежки за коммунальные услуги поступают. Как быть потребителям, что говорит закон? Будут ли пересматривать подход к начислению платежей?

Регионы с экстренными или аварийными графиками отключений

Сегодня, 15 января, в ряде регионов Украины временно не действуют графики почасовых отключений. Вместо них применяются аварийные и экстренные обесточивания без предупреждения, что связано с последствиями российских атак и необходимостью стабилизации энергосистемы.

Відео дня

Регіон / область Режим відключень Деталі Київ та Київська обл. Аварійні графіки (лівий берег) Найскладніше: 6–10 год/добу, екстрені в Троєщині та Позняках Харківська обл. Графіки ГПВ (12+ год, 90% груп) Немишлянка без світла понад 24 години Дніпропетровська обл. Графіки 1–6 черг (до 20 год) Лівобережжя екстрене Запорізька обл. Графіки 5 черг 80% районів знеструмлено за графіками Одеська обл. Графіки 1–5 черг Застосовано стандартні та екстрені обмеження Полтавська обл. Графіки ГПВ (6–10 черг) Додаткові обмеження зранку Сумська обл. Графіки 4–6 черг Прифронтові перебої, змінний склад черг Чернігівська обл. Графіки 5 черг Тимчасові обмеження споживання Миколаївська обл. Графіки 3–5 черг Частина споживачів під обмеженнями Хмельницька обл. Графіки 5 черг Запроваджено вранці 15 січня Кіровоградська обл. Графіки ГПВ Діють із 10:39 Вінницька обл. Графіки ГПВ Стандартні обмеження Чернівецька обл. Графіки 1–4 черг Планові графіки

Данные актуальны по состоянию на 15 января 15:00 ч. на основе данных Минэнерго, КГГА, Укрэнерго, облэнерго. Аварийные режимы действуют локально (Киев левый берег, Харьков), однако данные "Укрэнерго", ДТЭК меняются, поэтому следите за динамикой и проверяйте графики отключений по своему адресу дополнительно

Закон на стороне потребителя: когда платить за коммуналку не обязаны

Юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камилова отмечает: действующее законодательство не обязывает потребителей оплачивать коммунальные услуги, которые не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества.

6 февраля 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление №127, которым утвержден Порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления или предоставления не в полном объеме.

Согласно закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель имеет право оплачивать только фактически полученные услуги надлежащего качества. Если из-за блэкаутов не работают лифты, отсутствует водоснабжение, водоотведение, отопление с перебоями или снижается температура теплоносителя — это является основанием для перерасчета платы, отмечает эксперт

В частности, по словам специалиста, перерасчет распространяется на поставку тепловой энергии, горячее водоснабжение, централизованное водоснабжение и водоотвод, а также услуги по обращению с бытовыми отходами.

"Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель имеет право оплачивать только фактически полученные услуги надлежащего качества. Если из-за блэкаутов не работают лифты, отсутствует водоснабжение или отопление подается с перебоями — это является прямым основанием для перерасчета", — объясняет Марина Камилова.

В Киеве могут быть локальные отключения водоснабжения из-за аварий или последствий обстрелов, особенно на верхних этажах многоэтажек, где нужна электроэнергия для насосов Фото: Из открытых источников

Перерасчет не автоматический: что должен сделать потребитель

В то же время юрист предостерегает: даже во время военного положения перерасчет не происходит автоматически.

Чтобы защитить свои права, потребитель должен сделать следующее:

письменно обратиться к управляющему дома, ОСМД или поставщику услуг;

по возможности составить акт-претензию;

приложить фото-, видеофиксацию или другие доказательства непредоставления услуг.

"Если поставщик игнорирует обращение или отказывает в перерасчете, потребитель имеет право обратиться в органы местного самоуправления, Госпродпотребслужбу или в суд. Судебная практика свидетельствует: при наличии доказательств суды становятся на сторону потребителей", — отмечает Камилова.

По всей Украине введены графики почасовых отключений Фото: Из открытых источников

Жизнь в условиях "коммунальной катастрофы"

Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко считает, что нынешняя ситуация требует системного государственного решения, а не только индивидуальных перерасчетов.

По его словам, в периоды длительных блэкаутов фактически не предоставляется значительная часть коммунальных услуг — от работы ЖЭКов до водо- и теплоснабжения.

"Если несколько дней нет света, воды, отопления и ни одна услуга фактически не предоставляется, людям не должны начислять коммунальные платежи за этот период", — отмечает Попенко.

Важно

Сколько атак может выдержать энергосистема Киева и когда вернутся графики, — эксперт

Эксперт убежден, что государство должно официально зафиксировать состояние "коммунальной катастрофы" в пострадавших регионах.

"Это должно быть решение на уровне Кабмина или Верховной Рады. Если пять-семь дней нет базовых услуг, эти дни не должны включаться в платежки", — отмечает он.

Отдельно Попенко обращает внимание на проблему абонплаты, которую начисляют даже при отсутствии услуг.

"Абонентскую плату начисляют, даже когда услуги не предоставляются вообще. Этот вопрос нужно пересматривать централизованно", — добавляет эксперт.

Почему счета за свет не всегда уменьшаются

Отметим, что ранее поставщик электроэнергии, газа YASN уже предоставлял объяснения по начислению стоимости коммунальных услуг, в частности, почему отключения электроэнергии не всегда приводят к автоматическому уменьшению сумм в платежках.

Перерасчет не осуществляется автоматически. Потребителю необходимо зафиксировать факт непредоставления или ненадлежащего предоставления услуг: обратиться к управляющему дома, ОСМД или поставщику услуг с письменным заявлением, по возможности — составить акт-претензию, добавить фото-, видеофиксацию или другие доказательства

Среди основных причин речь шла о несвоевременной передаче показаний счетчика, из-за чего начисление идет по среднесуточному потреблению, резкий скачок нагрузки после появления света, а также активное использование электрообогревателей в холодный период.

"Каждая семья реально может уменьшить потребление электроэнергии на 25-30% без значительной потери комфорта. Но если после отключений наверстывать привычное потребление, экономии в платежках не будет", — отмечал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Платить или не платить за коммуналку в условиях блэкаутов

По словам юриста Марины Камиловой, украинцы не обязаны оплачивать коммунальные услуги, которые фактически не предоставлялись во время длительных блэкаутов, но для этого нужно действовать юридически грамотно. В то же время, без общегосударственного решения вопрос перерасчета коммунальных платежей будет оставаться точечным, и ответственность за защиту своих прав и в дальнейшем будет лежать на самих потребителях.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко 14 января заявил о самой сложной ситуации в Киеве за время войны. По его словам, энергетики работают над стабилизацией энергосистемы, однако аварийные отключения будут продолжаться, и киевляне могут оставаться без света более 10 часов.