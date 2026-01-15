Можно ли не платить за коммуналку во время блэкаутов: объяснение экспертов
Обязаны ли украинцы платить за услуги, которые фактически не получают во время блэкаутов, и как добиться перерасчета стоимости услуг, объяснили эксперты.
Украина живет в режиме "1-6 очередей" отключений света, а промышленные потребители ограничены в электроснабжении более чем на 50-70%. Харьков, Днепр, Одесса и Запорожье остаются ближайшими к критической черте — в ряде районов света нет более суток. В Киеве ситуация более критическая. По состоянию на 15 января столица находится в условиях экстренных аварийных отключений, без теплоснабжения — сотни домов. В то же время платежки за коммунальные услуги поступают. Как быть потребителям, что говорит закон? Будут ли пересматривать подход к начислению платежей?
Регионы с экстренными или аварийными графиками отключений
Сегодня, 15 января, в ряде регионов Украины временно не действуют графики почасовых отключений. Вместо них применяются аварийные и экстренные обесточивания без предупреждения, что связано с последствиями российских атак и необходимостью стабилизации энергосистемы.
|Регіон / область
|Режим відключень
|Деталі
|Київ та Київська обл.
|Аварійні графіки (лівий берег)
|Найскладніше: 6–10 год/добу, екстрені в Троєщині та Позняках
|Харківська обл.
|Графіки ГПВ (12+ год, 90% груп)
|Немишлянка без світла понад 24 години
|Дніпропетровська обл.
|Графіки 1–6 черг (до 20 год)
|Лівобережжя екстрене
|Запорізька обл.
|Графіки 5 черг
|80% районів знеструмлено за графіками
|Одеська обл.
|Графіки 1–5 черг
|Застосовано стандартні та екстрені обмеження
|Полтавська обл.
|Графіки ГПВ (6–10 черг)
|Додаткові обмеження зранку
|Сумська обл.
|Графіки 4–6 черг
|Прифронтові перебої, змінний склад черг
|Чернігівська обл.
|Графіки 5 черг
|Тимчасові обмеження споживання
|Миколаївська обл.
|Графіки 3–5 черг
|Частина споживачів під обмеженнями
|Хмельницька обл.
|Графіки 5 черг
|Запроваджено вранці 15 січня
|Кіровоградська обл.
|Графіки ГПВ
|Діють із 10:39
|Вінницька обл.
|Графіки ГПВ
|Стандартні обмеження
|Чернівецька обл.
|Графіки 1–4 черг
|Планові графіки
Данные актуальны по состоянию на 15 января 15:00 ч. на основе данных Минэнерго, КГГА, Укрэнерго, облэнерго. Аварийные режимы действуют локально (Киев левый берег, Харьков), однако данные "Укрэнерго", ДТЭК меняются, поэтому следите за динамикой и проверяйте графики отключений по своему адресу дополнительно
Закон на стороне потребителя: когда платить за коммуналку не обязаны
Юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камилова отмечает: действующее законодательство не обязывает потребителей оплачивать коммунальные услуги, которые не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества.
6 февраля 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление №127, которым утвержден Порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления или предоставления не в полном объеме.
Согласно закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель имеет право оплачивать только фактически полученные услуги надлежащего качества. Если из-за блэкаутов не работают лифты, отсутствует водоснабжение, водоотведение, отопление с перебоями или снижается температура теплоносителя — это является основанием для перерасчета платы, отмечает эксперт
В частности, по словам специалиста, перерасчет распространяется на поставку тепловой энергии, горячее водоснабжение, централизованное водоснабжение и водоотвод, а также услуги по обращению с бытовыми отходами.
Перерасчет не автоматический: что должен сделать потребитель
В то же время юрист предостерегает: даже во время военного положения перерасчет не происходит автоматически.
Чтобы защитить свои права, потребитель должен сделать следующее:
- письменно обратиться к управляющему дома, ОСМД или поставщику услуг;
- по возможности составить акт-претензию;
- приложить фото-, видеофиксацию или другие доказательства непредоставления услуг.
"Если поставщик игнорирует обращение или отказывает в перерасчете, потребитель имеет право обратиться в органы местного самоуправления, Госпродпотребслужбу или в суд. Судебная практика свидетельствует: при наличии доказательств суды становятся на сторону потребителей", — отмечает Камилова.
Жизнь в условиях "коммунальной катастрофы"
Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко считает, что нынешняя ситуация требует системного государственного решения, а не только индивидуальных перерасчетов.
По его словам, в периоды длительных блэкаутов фактически не предоставляется значительная часть коммунальных услуг — от работы ЖЭКов до водо- и теплоснабжения.
"Если несколько дней нет света, воды, отопления и ни одна услуга фактически не предоставляется, людям не должны начислять коммунальные платежи за этот период", — отмечает Попенко.Важно
Эксперт убежден, что государство должно официально зафиксировать состояние "коммунальной катастрофы" в пострадавших регионах.
"Это должно быть решение на уровне Кабмина или Верховной Рады. Если пять-семь дней нет базовых услуг, эти дни не должны включаться в платежки", — отмечает он.
Отдельно Попенко обращает внимание на проблему абонплаты, которую начисляют даже при отсутствии услуг.
"Абонентскую плату начисляют, даже когда услуги не предоставляются вообще. Этот вопрос нужно пересматривать централизованно", — добавляет эксперт.
Почему счета за свет не всегда уменьшаются
Отметим, что ранее поставщик электроэнергии, газа YASN уже предоставлял объяснения по начислению стоимости коммунальных услуг, в частности, почему отключения электроэнергии не всегда приводят к автоматическому уменьшению сумм в платежках.
Перерасчет не осуществляется автоматически. Потребителю необходимо зафиксировать факт непредоставления или ненадлежащего предоставления услуг: обратиться к управляющему дома, ОСМД или поставщику услуг с письменным заявлением, по возможности — составить акт-претензию, добавить фото-, видеофиксацию или другие доказательства
Среди основных причин речь шла о несвоевременной передаче показаний счетчика, из-за чего начисление идет по среднесуточному потреблению, резкий скачок нагрузки после появления света, а также активное использование электрообогревателей в холодный период.
"Каждая семья реально может уменьшить потребление электроэнергии на 25-30% без значительной потери комфорта. Но если после отключений наверстывать привычное потребление, экономии в платежках не будет", — отмечал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
Платить или не платить за коммуналку в условиях блэкаутов
По словам юриста Марины Камиловой, украинцы не обязаны оплачивать коммунальные услуги, которые фактически не предоставлялись во время длительных блэкаутов, но для этого нужно действовать юридически грамотно. В то же время, без общегосударственного решения вопрос перерасчета коммунальных платежей будет оставаться точечным, и ответственность за защиту своих прав и в дальнейшем будет лежать на самих потребителях.
Ранее городской голова Киева Виталий Кличко 14 января заявил о самой сложной ситуации в Киеве за время войны. По его словам, энергетики работают над стабилизацией энергосистемы, однако аварийные отключения будут продолжаться, и киевляне могут оставаться без света более 10 часов.