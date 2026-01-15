Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Экономика Веерные отключения после обстрелов РФ Перебои с теплоснабжением в Киеве Блэкаут в Киеве

Можно ли не платить за коммуналку во время блэкаутов: объяснение экспертов

Перерасчет коммунальных услуг, отключение света, не платить за коммуналку, оплата коммуналки, оплата коммуналки
Эксперты объяснили, как сделать перерасчет стоимости коммунальных услуг во время блэкаутов | Фото: Анна Кудрик (коллаж)

Обязаны ли украинцы платить за услуги, которые фактически не получают во время блэкаутов, и как добиться перерасчета стоимости услуг, объяснили эксперты.

Украина живет в режиме "1-6 очередей" отключений света, а промышленные потребители ограничены в электроснабжении более чем на 50-70%. Харьков, Днепр, Одесса и Запорожье остаются ближайшими к критической черте — в ряде районов света нет более суток. В Киеве ситуация более критическая. По состоянию на 15 января столица находится в условиях экстренных аварийных отключений, без теплоснабжения — сотни домов. В то же время платежки за коммунальные услуги поступают. Как быть потребителям, что говорит закон? Будут ли пересматривать подход к начислению платежей?

Регионы с экстренными или аварийными графиками отключений

Сегодня, 15 января, в ряде регионов Украины временно не действуют графики почасовых отключений. Вместо них применяются аварийные и экстренные обесточивания без предупреждения, что связано с последствиями российских атак и необходимостью стабилизации энергосистемы.

Відео дня
Регіон / областьРежим відключеньДеталі
Київ та Київська обл.Аварійні графіки (лівий берег)Найскладніше: 6–10 год/добу, екстрені в Троєщині та Позняках
Харківська обл.Графіки ГПВ (12+ год, 90% груп)Немишлянка без світла понад 24 години
Дніпропетровська обл.Графіки 1–6 черг (до 20 год)Лівобережжя екстрене
Запорізька обл.Графіки 5 черг80% районів знеструмлено за графіками
Одеська обл.Графіки 1–5 чергЗастосовано стандартні та екстрені обмеження
Полтавська обл.Графіки ГПВ (6–10 черг)Додаткові обмеження зранку
Сумська обл.Графіки 4–6 чергПрифронтові перебої, змінний склад черг
Чернігівська обл.Графіки 5 чергТимчасові обмеження споживання
Миколаївська обл.Графіки 3–5 чергЧастина споживачів під обмеженнями
Хмельницька обл.Графіки 5 чергЗапроваджено вранці 15 січня
Кіровоградська обл.Графіки ГПВДіють із 10:39
Вінницька обл.Графіки ГПВСтандартні обмеження
Чернівецька обл.Графіки 1–4 чергПланові графіки

Данные актуальны по состоянию на 15 января 15:00 ч. на основе данных Минэнерго, КГГА, Укрэнерго, облэнерго. Аварийные режимы действуют локально (Киев левый берег, Харьков), однако данные "Укрэнерго", ДТЭК меняются, поэтому следите за динамикой и проверяйте графики отключений по своему адресу дополнительно

Закон на стороне потребителя: когда платить за коммуналку не обязаны

Юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камилова отмечает: действующее законодательство не обязывает потребителей оплачивать коммунальные услуги, которые не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества.

6 февраля 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление №127, которым утвержден Порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления или предоставления не в полном объеме.

Согласно закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель имеет право оплачивать только фактически полученные услуги надлежащего качества. Если из-за блэкаутов не работают лифты, отсутствует водоснабжение, водоотведение, отопление с перебоями или снижается температура теплоносителя — это является основанием для перерасчета платы, отмечает эксперт

В частности, по словам специалиста, перерасчет распространяется на поставку тепловой энергии, горячее водоснабжение, централизованное водоснабжение и водоотвод, а также услуги по обращению с бытовыми отходами.

"Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель имеет право оплачивать только фактически полученные услуги надлежащего качества. Если из-за блэкаутов не работают лифты, отсутствует водоснабжение или отопление подается с перебоями — это является прямым основанием для перерасчета", — объясняет Марина Камилова.

В Киеве могут быть локальные отключения водоснабжения из-за аварий или последствий обстрелов, особенно на верхних этажах многоэтажек, где нужна электроэнергия для насосов
В Киеве могут быть локальные отключения водоснабжения из-за аварий или последствий обстрелов, особенно на верхних этажах многоэтажек, где нужна электроэнергия для насосов
Фото: Из открытых источников

Перерасчет не автоматический: что должен сделать потребитель

В то же время юрист предостерегает: даже во время военного положения перерасчет не происходит автоматически.

Чтобы защитить свои права, потребитель должен сделать следующее:

  • письменно обратиться к управляющему дома, ОСМД или поставщику услуг;
  • по возможности составить акт-претензию;
  • приложить фото-, видеофиксацию или другие доказательства непредоставления услуг.

"Если поставщик игнорирует обращение или отказывает в перерасчете, потребитель имеет право обратиться в органы местного самоуправления, Госпродпотребслужбу или в суд. Судебная практика свидетельствует: при наличии доказательств суды становятся на сторону потребителей", — отмечает Камилова.

По всей Украине введены графики почасовых отключений
По всей Украине введены графики почасовых отключений
Фото: Из открытых источников

Жизнь в условиях "коммунальной катастрофы"

Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко считает, что нынешняя ситуация требует системного государственного решения, а не только индивидуальных перерасчетов.

По его словам, в периоды длительных блэкаутов фактически не предоставляется значительная часть коммунальных услуг — от работы ЖЭКов до водо- и теплоснабжения.

"Если несколько дней нет света, воды, отопления и ни одна услуга фактически не предоставляется, людям не должны начислять коммунальные платежи за этот период", — отмечает Попенко.

Важно
Сколько атак может выдержать энергосистема Киева и когда вернутся графики, — эксперт

Эксперт убежден, что государство должно официально зафиксировать состояние "коммунальной катастрофы" в пострадавших регионах.

"Это должно быть решение на уровне Кабмина или Верховной Рады. Если пять-семь дней нет базовых услуг, эти дни не должны включаться в платежки", — отмечает он.

Отдельно Попенко обращает внимание на проблему абонплаты, которую начисляют даже при отсутствии услуг.

"Абонентскую плату начисляют, даже когда услуги не предоставляются вообще. Этот вопрос нужно пересматривать централизованно", — добавляет эксперт.

Почему счета за свет не всегда уменьшаются

Отметим, что ранее поставщик электроэнергии, газа YASN уже предоставлял объяснения по начислению стоимости коммунальных услуг, в частности, почему отключения электроэнергии не всегда приводят к автоматическому уменьшению сумм в платежках.

Перерасчет не осуществляется автоматически. Потребителю необходимо зафиксировать факт непредоставления или ненадлежащего предоставления услуг: обратиться к управляющему дома, ОСМД или поставщику услуг с письменным заявлением, по возможности — составить акт-претензию, добавить фото-, видеофиксацию или другие доказательства

Среди основных причин речь шла о несвоевременной передаче показаний счетчика, из-за чего начисление идет по среднесуточному потреблению, резкий скачок нагрузки после появления света, а также активное использование электрообогревателей в холодный период.

"Каждая семья реально может уменьшить потребление электроэнергии на 25-30% без значительной потери комфорта. Но если после отключений наверстывать привычное потребление, экономии в платежках не будет", — отмечал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Платить или не платить за коммуналку в условиях блэкаутов

По словам юриста Марины Камиловой, украинцы не обязаны оплачивать коммунальные услуги, которые фактически не предоставлялись во время длительных блэкаутов, но для этого нужно действовать юридически грамотно. В то же время, без общегосударственного решения вопрос перерасчета коммунальных платежей будет оставаться точечным, и ответственность за защиту своих прав и в дальнейшем будет лежать на самих потребителях.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко 14 января заявил о самой сложной ситуации в Киеве за время войны. По его словам, энергетики работают над стабилизацией энергосистемы, однако аварийные отключения будут продолжаться, и киевляне могут оставаться без света более 10 часов.