Украинцам пересчитают платежки за воду и тепло во время отключений света, — Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что поручила проследить за перерасчетом коммунальных платежей для людей, у которых из-за российских обстрелов не было воды или тепла. По ее словам, украинцы должны платить только за фактически предоставленные услуги.

О поручении по перерасчету платежей за коммунальные услуги Юлия Свириденко сообщила в своем Telegram-канале 4 февраля по результатам встречи с руководителем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком. По ее словам, служба должна обеспечить надзор и контроль за выполнением поставщиками жилищно-коммунальных услуг решения Кабинета министров Украины о перерасчете платы за коммунальные услуги.

Также Госпродпотребслужба должна реагировать на каждый случай нарушения прав потребителей.

Пересчитать суммы за период с 1 января должны автоматически сами поставщики услуг, то есть коммунальные предприятия. Дополнительных заявлений от людей, по словам Свириденко, не требуется. Перечисленные суммы должны отобразиться в платежках в феврале. Решение правительства касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

"Люди должны платить только за полученные услуги. Если из-за вражеских обстрелов тепла и воды не было, потребители не должны переплачивать", — сказала премьер-министр.

Свириденко поручила проконтролировать перерасчет платы за коммунальные услуги Фото: скриншот

Коммунальные услуги во время отключений: когда можно не платить

Фокус 23 января выяснял, как влияют блэкауты на платежки за тепло. В частности, постановление Кабинета Министров от 6 февраля 2024 года №127 регулирует порядок перерасчета стоимости коммунальных услуг, если они не были предоставлены, были предоставлены в неполном объеме или ненадлежащего качества. Также в законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах" указано, что потребитель должен оплачивать только фактически полученные услуги надлежащего качества.

Юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камилова в комментарии Фокусу также говорила, что можно не платить за коммуналку, если услуги фактически не были предоставлены, однако отмечала, что перерасчет не происходит автоматически, и потребитель должен обратиться с заявлением к управляющему дома, ОСМД или поставщику услуг.

Городской голова Киева Виталий Кличко в интервью от 2 февраля рассказывал, что против коммунальщиков Киева были открыты уголовные дела во время ликвидации обстрелов.