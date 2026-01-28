Будь-який борг може стати підставою для відключення газу

Під час воєнного стану в Україні відключити газ можуть. І причина — не лише у наявності боргу за комуналку.

В Україні борги за комунальні послуги після початку повномасштабної війни стали звичним явищем. Для багатьох громадян рахунки за комуналку перетворилися на серйозну проблему. Фокус поспілкувався з юристкою та з’ясував, чи мають право відрізати споживачів від газопостачання під час війни, за яких умов можливе відключення газу та чи передбачена законом "критична" сума боргу.

Чи можуть в Україні відключити газ під час війни

Від початку повномасштабної війни держава запровадила деякі гарантії для захисту побутових споживачів. Проте, як зазначила у розмові з Фокусом адвокатка АО EvrikaLaw Ольга Брус, ці гарантії мають чіткі межі та не означають повну заборону на відключення газу.

Відео дня

Правила щодо відключення комунальних послуг змінилися наприкінці 2023 року. Тоді Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1405, якою внесли зміни до попередньої постанови № 206 "Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану" від березня 2022 року.

Важливо

Блекаути та платіжки за тепло: коли комунальні послуги мають перерахувати

Згідно з новими правилами, скасовано заборону на нарахування штрафів, пені та відсотків за борги за комунальні послуги, а також скасовано заборону на відключення послуг за несплату. Це стосується громад, які не перебувають у зонах бойових дій, можливих бойових дій або окупації, за умови, що споживача попередньо повідомили про можливе відключення.

"Тобто наразі постачальники мають право ініціювати припинення надання послуг побутовим споживачам, розташованим на відповідних територіях, за заборгованість з оплати, окрім об’єктів споживачів, які було пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій за умови інформування про такі випадки відповідного виконавця комунальної послуги", — пояснила юристка.

У яких випадках можуть припинити постачання газу

Існують кілька ситуацій, коли газопостачальник має право припинити постачання газу. Як пояснює Ольга Брус, такі дії регулюються законом України "Про ринок природного газу", Кодексом газорозподільних систем та Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії № 2496 від 30 вересня 2015 року.

Найпоширенішою причиною відключення є прострочена заборгованість. Якщо споживач не оплачує рахунки за газ у строки, передбачені договором, постачальник має право ініціювати відключення.

Українцям можуть припинити постачати газ через прострочену заборгованість Фото: Freepik

Блакитне паливо також можуть відключити, якщо споживач порушує умови договору. Це стосується випадків, коли людина:

самовільно під'єдналася до газових мереж;

втручається в роботу лічильника;

споживає газ без укладеного договору.

Ще одна підстава для відключення — недопуск працівників оператора газових мереж для перевірки, обслуговування або зняття показників лічильника, якщо споживача попередили заздалегідь.

Важливо розуміти, що газ можуть відключити навіть за наявності оплачених рахунків. Це відбувається, якщо його подальше використання становить загрозу життю, здоров’ю або майну людей. Подачу блакитного палива відновлять після усунення небезпеки.

Перед відключенням відповідної послуги постачальник зобов’язаний попередити споживача про припинення постачання у визначеному законом порядку та строк

Будь-який борг може стати підставою для відключення газу

За словами Ольги Брус, законодавство України не встановлює конкретного мінімального чи максимального порогу боргу, після якого автоматично припиняється постачання газу та надання відповідної послуги.

Будь-яка сума боргу за газ може стати підставою для його відключення Фото: З відкритих джерел

"Насправді, значення має не розмір боргу, а конкретний факт прострочення оплати, строк невиконання зобов’язань передбачених договором та ігнорування письмового попередження постачальника про наявність боргу", — розповіла юристка.

Тобто, будь-яка сума боргу може стати підставою для відключення газу, якщо споживач не реагує на повідомлення постачальника і не намагається врегулювати ситуацію.

Раніше Фокус писав, що українці отримують рахунки навіть під час відключень електроенергії. Керівник Спілки споживачів Олег Попенко пояснив, що громадяни зобов’язані передавати покази лічильників, а якщо цього не зробити, платіж нараховується автоматично за середнім споживанням минулих періодів. Відсутність світла чи тепла не вважається форс-мажором.