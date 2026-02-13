Перед началом выходных в Украине снизились курсовые показатели доллара и евро.

Официальный курс доллара в Украине продолжает постепенно снижаться, хотя в отдельные дни фиксируются незначительные колебания. В то же время подешевела и европейская валюта. Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ).

Курс доллара на 13 февраля

Американская валюта уже несколько дней подряд корректируется в сторону снижения. 13 февраля не стало исключением.

Национальный банк установил официальный курс доллара перед выходными на уровне 42,9930 грн (-0,0388).

Курс евро

Снижению подвергся и курс европейской валюты. По данным регулятора, официальная стоимость евро составляет 51,0348 грн (-0,173).

Официальный курс злотого на 13 февраля

Польский злотый также немного подешевел перед выходными. НБУ установил его официальный курс на уровне 12,1059 грн (-0,0452).

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам экспертов, именно ситуация с евро на мировых рынках остается определяющей для Украины. Если экономики США и ЕС будут сохранять стабильность, а серьезных геополитических потрясений не будет, курс евро относительно доллара, вероятно, будет держаться в пределах 1,18-1,20. Это будет сдерживать колебания евро в Украине и уменьшать риск резких курсовых скачков.