Нацбанк скорректировал курс доллара в сторону снижения. Какова стоимость американской валюты 12 февраля — читайте в обзоре.

После кратковременного роста американская валюта снова потеряла позиции. Вместе с долларом подешевели также евро и польский злотый. Об этом свидетельствуют официальные данные Национального банка Украины (НБУ).

Курс злотого на 12 февраля

На этой неделе польская валюта демонстрировала укрепление. Впрочем, на четверг, 12 февраля, НБУ скорректировал официальный курс в сторону снижения. Так, курс злотого установлен на уровне 12,1511 грн (-0,0042).

Официальный курс евро на 12 февраля

Европейская валюта также потеряла в цене. Согласно решению регулятора, официальный курс евро на 12 февраля установлен на уровне 51,2078 грн (-0,0439).

Курс доллара на 12 февраля

Американская валюта после однодневного подорожания вернулась к снижению стоимости. На 12 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 43,0318 грн (-0,0586).

Напомним, в комментарии Фокусу эксперты рассказали, что февраль может стать периодом относительной стабилизации для валютного рынка Украины. По их словам, уровень напряжения постепенно будет снижаться, что скажется на динамике колебаний курса гривны относительно иностранных валют.