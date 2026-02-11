Нацбанк скорегував курс долара у бік зниження. Яка вартість американської валюти 12 лютого — читайте в огляді.

Після короткочасного зростання американська валюта знову втратила позиції. Разом із доларом подешевшали також євро та польський злотий. Про це свідчать офіційні дані Національного банку України (НБУ).

Курс злотого на 12 лютого

Цього тижня польська валюта демонструвала зміцнення. Втім, на четвер, 12 лютого, НБУ скоригував офіційний курс у бік зниження. Так, курс злотого встановлено на рівні 12,1511 грн (-0,0042).

Офіційний курс євро на 12 лютого

Європейська валюта також втратила в ціні. Згідно з рішенням регулятора, офіційний курс євро на 12 лютого встановлено на рівні 51,2078 грн (-0,0439).

Курс долара на 12 лютого

Американська валюта після одноденного подорожчання повернулася до зниження вартості. На 12 лютого Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 43,0318 грн (-0,0586).

Нагадаємо, у коментарі Фокусу експерти розповіли, що лютий може стати періодом відносної стабілізації для валютного ринку України. За їхніми словами, рівень напруги поступово знижуватиметься, що позначиться на динаміці коливань курсу гривні щодо іноземних валют.