Перед початком вихідних в Україні знизилися курсові показники долара та євро.

Офіційний курс долара в Україні продовжує поступово знижуватися, хоча в окремі дні фіксуються незначні коливання. Водночас подешевшала й європейська валюта. Про це свідчать оновлені дані Національного банку України (НБУ).

Курс долара на 13 лютого

Американська валюта вже декілька днів поспіль коригується у бік зниження. 13 лютого не стало винятком.

Національний банк встановив офіційний курс долара перед вихідними на рівні 42,9930 грн (-0,0388).

Курс євро

Зниження зазнав і курс європейської валюти. За даними регулятора, офіційна вартість євро становить 51,0348 грн(-0,173).

Офіційний курс злотого на 13 лютого

Польський злотий також трохи подешевшав перед вихідними. НБУ встановив його офіційний курс на рівні 12,1059 грн (-0, 0452).

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками експертів, саме ситуація з євро на світових ринках залишається визначальною для України. Якщо економіки США та ЄС зберігатимуть стабільність, а серйозних геополітичних потрясінь не буде, курс євро щодо долара, ймовірно, триматиметься в межах 1,18-1,20. Це буде стримувати коливання євро в Україні та зменшуватиме ризик різких курсових стрибків.