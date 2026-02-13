В Україні подорожчали найпопулярніші іноземні валюти, йдеться про долар та євро. Який курс валют на 16 лютого — читайте в огляді.

У понеділок, 16 лютого, офіційний курс гривні до основних іноземних валют дещо послабиться. Після зниження у п’ятницю, 13 лютого, євро та польський злотий повернулися до зростання. Про це свідчать дані Націоанльного банку України (НБУ).

Курс долара 16 лютого

Американська валюта знову почала дорожчати на офіційному рівні. Це може вплинути на курси в банках та обмінниках.

На 16 лютого регулятор підвищив курс долара до 43,1020 грн (+0,109).

Кур євро в Україні

Після вихідних європейська валюта також продемонструває зростання. Офіційний курс євро встановлено на рівні 51,1276 грн, що на 0,0928 грн більше, ніж минулого банківського дня.

Офіційний курс злотого на 16 лютого

Подорожчай і польський злотий. Регулятор скорегував його курс у бік зростання. У понеділок офіційна вартість злотого буде на рівні 12,1346 (+0,0287).

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв, що на валютному ринку України очікується відносна стабільність в середені лютого. За прогнозами експертів, різких коливань долара та євро не буде і вони залишаться приблизно на рівні січня.