Нацбанк послабив позиції гривні, що призвело до зростання курсу долара та євро. Яка вартість іноземних валют — читайте в огляді.

На валютному ринку України спостерігається тенденція зі зниження курсу гривні. Водночас зміцнюються позиції долара, злотого та євро. Про це свідчать оприлюднені дані Національного банку України (НБУ), який встановив курс валют на 17 лютого.

Курс валют в Україні: яка офіційна вартість злотого

Регулятор скорегував курс злотого у бік зростання. Польська валюта подорожчала до 12,1498 грн (+0,0152).

Курс долара на 17 лютого

Новий тиждень приніс зміни в політиці встановлення офіційного курсу гривні щодо долара. Нацбанк другий раз поспіль вирішив підвищити вартість американської валюти.

Офіційний курс долара на 17 лютого становить 43,1705 грн (+0,0685).

Курс євро в Україні

Європейська валюта також зазнала змін. НБУ встановив курс євро на рівні 51,1614 грн (+0,0338).

Як раніше повідомляв Фокус, попит на іноземну валюту з боку населення та бізнесу залишається на помірному рівні. Експерти зазначають, що на курс валют насамперед впливає сезонне збільшення дефіциту валюти, спричинене зменшенням обсягів експорту за умов стабільного імпорту.