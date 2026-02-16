Мира в Украине в 2026-м не будет: о чем говорят итоги Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция — курс на продолжение войны.

Происходящее на Мюнхенской конференции по безопасности вносит коррективы в прогнозы касательно сроков продолжения нынешней российско-украинской войны.

Тут следует отметить, что и США, которые выступили в Мюнхене в роли антагониста, пока явно заинтересованы в некоей пролонгации переговоров. Трампу нужна победа на промежуточных выборах в Конгресс этой осенью. И эта победа еще больше нужна Рубио и Вэнсу.

Дело в том, что связка Вэнс/Рубио, скорее всего, пойдет на президентские выборы 2028 года в паре президент/ вице-президент. Процедура импичмента Трампу (которая не имеет никаких шансов на окончательный успех), рассматривается демократами как ключевой политтехнологический инструмент по сбиванию рейтинга Вэнса/Рубио, так как любой скандал с Трампом — бьет рикошетом по этой паре. Поэтому республиканцам нужно сохранить пусть и шаткое, но большинство и в Палате представителей и в Сенате. То есть, в Конгрессе в целом.

Уже понятно, на что будут сделаны ставки.

В экономической политике — это система импортных тарифов: будет показано, сколько сотен миллиардов долларов данная реформа принесла в американский бюджет и куда были потрачены эти деньги.

Во внешней политике нужен значимый результат, особенно, если Трамп решится на войну с Ираном этой весной (ведь он шел на выборы как миротворец). Таким результатом для Трампа может стать мирный план по Украине и подписание соглашения об остановке войны.

Но Белый дом будет пытаться сделать это летом, ближе к осени, возможно, в сентябре. Потому что при подписании сейчас — эффект для избирателей осенью "выветрится". Посему, для Трампа лично нет ничего критического в "затягивании" переговоров. США могут даже сделать паузу на ближайшие четыре месяца, заявив о "самоустранении".

Такой сценарий выгоден и Москве, которая планирует к осени захватить новые украинские территории.

Но он невыгоден Украине, потому что каждый месяц войны — это огромные потери.

Но есть еще один сценарий — европейский. Он предполагает "проброс" войны еще на 3-4 года в надежде на возвращение демократов к власти в 2029 году. На данный момент, вероятность завершения войны в этом году — примерно 40%. Шансы на продолжение войны существенно выше — 60%. Это мои оценки.

В европейской модели война переходит в 8-годовой формат, по свей продолжительности (но не по характеру) напоминая ирано-иракскую войну 1980-1988 годов.

Похоже, что новый формат войны или ее остановка может быть обеспечена лишь прочным 8-летним треком нахождения у власти в США консолидированной политической силы с четким пониманием сценариев продолжения войны либо сценариев завершения войны. А это либо приход на восьмилетний политический цикл демократов, либо республиканцев.

Европа воспринимает войну в Украине как ключевой фокус своей безопасности. Остановка войны путем компромиссов означает, что:

"украинская пружина", сжатая сейчас до предела, разожмется, теряя устойчивость к новому такту войны;

пока Украина в гипертонусе, она сохраняет способность воевать на "топливе" из ЕС в виде денег и технической помощи;

если Украина остановит этот такт войны, она выйдет из общего военного трека надолго, причем непонятно, сможет ли в него вернуться через, например, три-пять лет;

завершение войны в формате компромиссов — это перенесение рисков новой войны непосредственно на Европу.

Поэтому никто в Европе просто так не будет "снимать" восточный бастион в виде украинских ресурсов, которые сгорают в войне.

Выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца косвенно подтверждает данные утверждения. Еще ранее в Давосе премьер Канады Марк Карни говорил о том, что:

произошел атлантический разлом между США и Европой;

США утратили глобальное лидерство;

глобализм переходит в формат глобальной фрагментации;

транслиберализм должен найти свою форму "маскулинности".

Мерц говорит примерно о том же:

Однополярный мир умер. Конец истории отменен. По сути, начинается новая история Человечества, и она пройдет под постоянной угрозой исторического ревизионизма со стороны ряда геополитических акторов.Ревизионизм на данном этапе присущ таким глобальным игрокам, как РФ, Китай, Турция, Иран и часть арабского мира. В новой войне экономический национализм побеждает либерализм, а авторитаризм действует быстрее демократий. Либеральная модель развития находится на пределе своих возможностей, в то время как автократии получили "второе дыхание". США более не глобальный гегемон (фактически мои тезисы о неполярном мире). Ресурсов США хватит лишь для достижения эгоистических целей (читай, доктрина Монро 2.0). Европа должна найти свой формат трансгуманистической маскулинности и либеральной милитаризации. В этом направлении ЕС будет действовать в одиночку. Германия становится центром формирования германо-балтийского кластера безопасности и развития с вовлечением скандинавских и балтийских стран. Это, кстати, сформирует и внутренний водораздел в самой Европе.

Очевидно, что к германо-балтийскому проекту не присоединится Франция (формирующая свой кластер) и Италия (устремляющаяся к неоконсервативному сегменту ЕС).

То есть, хоть Мерц и говорит о том, что "мы, немцы, никогда больше не пойдем в одиночку. Это неизменный урок нашей истории. Мы отстаиваем нашу свободу только вместе с соседями, союзниками и партнерами. Мы полагаемся на нашу силу и суверенитет, но также и на нашу способность к солидарности в Европе. Мы делаем это с принципиальным реализмом", но очевидно, что пойдет Германия не со всей Европой.

Участниками германо-блатийского кластера, кроме самой ФРГ, становятся страны Балтии, Скандинавии, плюс ситуативно Польша. В явной оппозиции — неоконсервативная Европа: Венгрия, Словакия, Чехия, Австрия, Италия и Хорватия.

Балканские страны, включая Румынию и ее проект объединения с Молдовой — это условно нейтральный кластер.

Есть также ряд кластеров вне этих процессов, например, страны Бенилюкса и Пиренейского полуострова (Испания, Португалия), которые будут решать свои локальные задачи безопасности.

Греция вообще выпадает в отдельный блок безопасности с Израилем и Кипром для противостояния нарождающейся экспансии Турции.

Мерц определил четыре пункта программы сохранения свободы Европы:

Экономический, технологический и военный рывок, Продолжение войны и оказание для этого поддержки Украине. Укрепление восточного фланга НАТО, в том числе, в формате размещения немецких войск в странах Балтии, прежде всего в Литве (куда уже направлена бригада бундесвера). Укрепление критической инфраструктуры, включая и информационные сети.

В итоге, по задумке Мерца, Европа должна стать самодостаточным и конкурентоспособным геополитическим кластером. В моей терминологии — войти в состав "децемоцентричного мира" как один из важнейших кластеров из состава ведущей мировой "десятки".

С США Европа попытается создать новое трансатлантическое партнерство, так как даже США "не будут достаточно сильны, чтобы справиться со всем в одиночку". ЕС попытается сохранить статус членства в НАТО в качестве цивилизационного конкурентного преимущества в противостоянии с такими странами, как Китай и РФ.

Тут следует отметить, что Китай и РФ попытаются сформировать здесь "контрпреимущество" в виде Глобального Евразийского острова, то есть нового формата паназиатизма или Монгольской империи 2.0…Это и есть эпоха глобального исторического ревизионизма, эпоха исторических "копий" или реплик. Добавим сюда еще проект Османской империи 2.0., Великого Турана, Халифатский проект — и пазл сложится.

К сожалению, в выступлении Мерца так и не прозвучали ответы на ряд важнейших вопросов. Например, как будет происходить милитаризация в ЕС без новой индустриализации.

Простыми словами, как можно повторить о новых достижениях эпохи "угля и стали" 2.0. без тех самых угля и стали. Или как ЕС собирается обеспечить себя достаточными потоками энергии на базе "Зеленого курса". Почему, говоря об ошибочности решения прежних правительств Германии касательно отказа от ядерной энергетики, Мерц не заявляет об отмене этого решения и о реинкарнации ядерного энергетического потенциала ФРГ?

Как человекоцентричная социальная модель Европы, которая абсолютизирует права индивида и ценность его жизни, параллельно отменяя религию (Богочеловек) и устанавливая культ витализма, жизни — Человекобога, объяснит своим гражданам необходимость умереть "за абстрактную идею" здесь и сейчас?

Как создать модель трансгендерной маскулинности, не возвращаясь к консервативной идеологии? И как сохранить трансгендерность при доминировании консервативных наборов ценностей?

И почему до сих пор не созданы силы быстрого реагирования ЕС в составе хотя бы 300 тыс человек? Одна бригада в Литве — это, конечно, прорыв, но явно недостаточно для прикрытия Сувалкского коридора.

С другой стороны, пока Украина воюет, Европа может продолжить искать ответы на эти "проклятые" вопросы своего бытия. Историческое время у нее, в отличие от нас, еще есть.

Но что-то подсказывает, что и в 2028 году Европа не будет готова к жертвенной войне.

