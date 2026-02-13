Между ЕС и США образовался раскол: Мерц заявил о крахе привычного мирового порядка

Открывая ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, Фридрих Мерц заявил другим мировым лидерам, что "наша свобода не гарантирована" в эпоху политики великих держав и что европейцы должны быть готовы к "жертвам".

Канцлер Германии заявил, что "между Европой и Соединенными Штатами образовался глубокий раскол". И его заявления фактически повторяют слова госсекретаря США Марко Рубио, который в этот момент находился в зале и ранее говорил о "новой эре в геополитике", сообщает ВВС.

Фридрих Мерц открыл Мюнхенскую конференцию речью о крахе мирового порядка

Конференция проходит на фоне угроз президента США Дональда Трампа суверенитету Дании над Гренландией, выразившихся в обещании аннексировать арктическую территорию и введении пошлин на импорт из европейских стран.

Госсекретарь США Марко Рубио сам выступит с речью 14 февраля. Ожидается, что в этом году конференцию в Мюнхене посетят около 50 мировых лидеров, на которой будут обсуждаться вопросы европейской обороны и будущего трансатлантических отношений.

Это происходит в тот момент, когда обязательства США перед военным альянсом НАТО были поставлены под сомнение. Стремление Трампа захватить Гренландию также рассматривается многими европейскими лидерами как переломный момент, подорвавший доверие к их крупнейшему союзнику.

В повестке дня ежегодной встречи также значатся российско-украинская война, напряженность в отношениях между Западом и Китаем, а также потенциальная ядерная сделка между Ираном и США.

Ссылаясь на многочисленные предупреждения о крахе основанного на правилах порядка, Мерц заявил на конференции: "Боюсь, мы должны сказать еще более прямо: этот порядок, каким бы несовершенным он ни был даже в лучшие свои моменты, больше не существует в таком виде".

Он также заявил, что о расколе между Европой и Соединенными Штатами вице-президент США Джей Ди Вэнс очень открыто заявлял в Мюнхене год назад.

Мерц продолжил: "Он был прав. Культурная война движения MAGA (Make America Great Again — "Сделаем Америку снова великой" – лозунг сторонников Трампа) — это не наша война. Свобода слова заканчивается здесь и здесь, когда эта речь противоречит человеческому достоинству и конституции. Мы не верим в тарифы и протекционизм, а верим в свободную торговлю".

В прошлом году Вэнс подверг критике Европу, включая Великобританию, за политику в отношении свободы слова и иммиграции. Его речь спровоцировала беспрецедентную трансатлантическую напряженность в течение года.

Однако Мерц не стал списывать со счетов многолетнее партнерство, а вместо этого обратился напрямую к США со словами: "Давайте восстановим и возродим трансатлантическое доверие".

Немецкий лидер также сообщил, что ведутся "конфиденциальные переговоры" с президентом Франции Эммануэлем Макроном о создании совместного европейского ядерного сдерживания. Никаких дополнительных подробностей он не предоставил.

Франция и Великобритания — единственные две ядерные державы в Европе, но Германия и многие другие европейские страны традиционно полагаются на ядерный зонтик США в рамках альянса НАТО для сдерживания.

Выступая на Мюнхенской конференции позже 13 февраля, Макрон вновь призвал Европу "научиться становиться геополитической державой" в новом глобальном контексте.

Он заявил, что Европа уже перевооружается после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, но подчеркнул, что "мы должны ускорить этот процесс и работать сообща по всему континенту".

Назвав войну на Украине "экзистенциальным вызовом" для Европы, французский лидер призвал другие страны не "уступать российским требованиям", а, наоборот, усилить давление на Москву для достижения справедливого мира.

В преддверии мюнхенской конференции госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что "мир очень быстро меняется прямо у нас на глазах", отвечая на вопрос, будет ли его послание европейцам более примирительным, чем послание Вэнса год назад.

"Мы живем в новую эпоху геополитики, и это потребует от всех нас переосмысления того, как она будет выглядеть и какова будет наша роль", — сказал он.

Ранее в тот же день премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что планирует встретиться с Рубио, чтобы обсудить угрозы США отобрать Гренландию у своего союзника по НАТО.

Напомним, говоря с журналистами, Дональд Трамп заявил, что он "ведет переговоры" по Гренландии, но не уточнил с кем именно. Спортсмены из Гренландии на Олимпиаде 2026 заявили, что будут "защищать свою страну".

Ранее стало известно, что США отправили к берегам Ирана свой крупнейший военный корабль, но будет ли нанесен удар по ядерным объектам Тегерана – неизвестно.