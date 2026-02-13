"Гренландия хочет быть с нами": Трамп снова заговорил об аннексии острова (видео)

Президент США, судя по всему, не оставил своих попыток заполучить Гренландию. Разговаривая с журналистами, он заявил, что "ведет переговоры".

Дональд Трамп пообщался с журналистами у Белого дома и на вопрос о Гренландии и о "послании Европейскому союзу", президент США заявил, что Гренландия "хочет" быть с нами, сообщает Clash Report.

Трамп не отказался от идеи заполучить Грендандию

"Я думаю, что Гренландия хочет быть с нами, но, мы очень хорошо ладим с Европой. Посмотрим, как все сложится. Мы прямо сейчас ведем переговоры по поводу Гренландии", - заявил Трамп.

При этом согласно опросу, опубликованному 13 февраля Центром исследований общественной политики Associated Press-NORC, показал, что 51 процент избирателей-республиканцев одобряют действия президента в отношении датской территории. 48 процентов респондентов-республиканцев выражают неодобрение.

Среди избирателей-демократов и независимых избирателей эта тема гораздо менее популярна. Только 15 процентов независимых избирателей и всего 7 процентов демократов одобряют действия Трампа в отношении Гренландии. В целом, 24 процента респондентов одобряют эти действия.

Трамп открыто заявлял о своих планах по приобретению Гренландии, ссылаясь на угрозы национальной безопасности со стороны России и Китая.

Президент США даже предложил военный захват арктического острова и заявил, что введет пошлины на товары европейских союзников, выступающих против его приобретения — угрозы, от которых он позже отказался после встречи с главой НАТО Марком Рютте. Тогда Трамп и Рютте объявили о рамочном соглашении о будущем Гренландии, но переговоры продолжаются .

Законодатели с обеих сторон политического спектра раскритиковали действия Трампа, при этом некоторые республиканцы пообещали вмешаться, если президент попытается захватить Гренландию силой. В январе двухпартийная группа законодателей посетила Копенгаген, чтобы встретиться с датскими официальными лицами и обсудить угрозы.

США уже обладают широким военным доступом к этой территории в рамках соглашения времен холодной войны , которое предоставляет американским военным "свободный доступ" для действий в оборонных районах страны. Договор был обновлен в 2004 году с целью расширения прав в связи с изменениями на датских военных базах и меняющимися проблемами безопасности в Северной Атлантике.

Скандал с Гренландией докатился и до Олимпиады 2026 в Милане. Министр спорта Гренландии Ниви Ольсен раскритиковала попытки Дональда Трампа приобрести другие страны, а биатлонистка Укалек Слеттемарк пообещала защитить свою страну на зимних Олимпийских играх в Италии.

Поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) признает только независимые суверенные государства, Гренландия не может выступать под своим флагом, а это значит, что Слеттемарк в настоящее время представляет Данию. Однако это не остановило ее в стремлении защитить свою страну. Укалек и ее брат Сондре Слеттемарк — единственные два представителя Гренландии, участвующие в Играх 2026 года.

биатлонистка Укалек Слеттемарк з Гренландии заявила, что будет защищать свою страну

"Я с радостью буду защищать свою страну и показывать людям, кто мы и где мы находимся на карте", — заявила Слеттемарк на биатлонной арене в Антерсельве.

А Ниви Ольсен была еще менее демократична.

"Я думаю, что Трамп сумасшедший. Нельзя купить людей, нельзя купить страну, в Гренландии живут люди, Гренландия — наш дом, поэтому мы не можем понять Трампа, мы не можем понять, как он может делать то, что делает", — сказала Олсен. «Я знаю, что это трудно сказать, но».

Напомним, Дональд Трамп заявил на закрытой вечеринке в Alfalfa Club, что вторгаться в Гренландию не входит в планы США. Но при этом он "пошутил", что Канада должна стать 51-м, Гренландия — 52-м, а Венесуэла может стать 53-м штатом Америки.

