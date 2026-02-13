"Гренландія хоче бути з нами": Трамп знову заговорив про анексію острова (відео)

Президент США, судячи з усього, не залишив своїх спроб роздобути Гренландію. Розмовляючи з журналістами, він заявив, що "веде переговори".

Дональд Трамп поспілкувався з журналістами біля Білого дому і на запитання про Гренландію та про "послання Європейському союзу", президент США заявив, що Гренландія "хоче" бути з нами, повідомляє Clash Report.

Трамп не відмовився від ідеї роздобути Грендандію

"Я думаю, що Гренландія хоче бути з нами, але, ми дуже добре ладнаємо з Європою. Подивимося, як усе складеться. Ми прямо зараз ведемо переговори з приводу Гренландії", — заявив Трамп.

Водночас згідно з опитуванням, опублікованим 13 лютого Центром досліджень громадської політики Associated Press-NORC, показало, що 51 відсоток виборців-республіканців схвалюють дії президента щодо данської території. 48 відсотків респондентів-республіканців висловлюють несхвалення.

Серед виборців-демократів і незалежних виборців ця тема набагато менш популярна. Тільки 15 відсотків незалежних виборців і лише 7 відсотків демократів схвалюють дії Трампа щодо Гренландії. Загалом 24 відсотки респондентів схвалюють ці дії.

Трамп відкрито заявляв про свої плани з придбання Гренландії, посилаючись на загрози національній безпеці з боку Росії та Китаю.

Президент США навіть запропонував військове захоплення арктичного острова і заявив, що введе мита на товари європейських союзників, які виступають проти його придбання — погрози, від яких він пізніше відмовився після зустрічі з главою НАТО Марком Рютте. Тоді Трамп і Рютте оголосили про рамкову угоду про майбутнє Гренландії, але переговори тривають.

Законодавці з обох боків політичного спектра розкритикували дії Трампа, при цьому деякі республіканці пообіцяли втрутитися, якщо президент спробує захопити Гренландію силою. У січні двопартійна група законодавців відвідала Копенгаген, щоб зустрітися з данськими офіційними особами та обговорити загрози.

США вже володіють широким військовим доступом до цієї території в рамках угоди часів холодної війни, яка надає американським військовим "вільний доступ" для дій в оборонних районах країни. Договір було оновлено 2004 року з метою розширення прав у зв'язку зі змінами на данських військових базах і мінливими проблемами безпеки в Північній Атлантиці.

Скандал із Гренландією докотився і до Олімпіади 2026 у Мілані. Міністр спорту Гренландії Ніві Ольсен розкритикувала спроби Дональда Трампа придбати інші країни, а біатлоністка Укалек Слеттемарк пообіцяла захистити свою країну на зимових Олімпійських іграх в Італії.

Оскільки Міжнародний олімпійський комітет (МОК) визнає тільки незалежні суверенні держави, Гренландія не може виступати під своїм прапором, а це значить, що Слеттемарк нині представляє Данію. Однак це не зупинило її в прагненні захистити свою країну. Укалек та її брат Сондре Слеттемарк — єдині два представники Гренландії, які беруть участь в Іграх 2026 року.

біатлоністка Укалек Слеттемарк із Гренландії заявила, що захищатиме свою країну

"Я з радістю захищатиму свою країну і показуватиму людям, хто ми і де ми знаходимося на карті", — заявила Слеттемарк на біатлонній арені в Антерсельві.

А Ніві Ольсен була ще менш демократичною.

"Я думаю, що Трамп божевільний. Не можна купити людей, не можна купити країну, у Гренландії живуть люди, Гренландія — наш дім, тому ми не можемо зрозуміти Трампа, ми не можемо зрозуміти, як він може робити те, що робить", — сказала Олсен. "Я знаю, що це важко сказати, але".

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив на закритій вечірці в Alfalfa Club, що вторгатися в Гренландію не входить у плани США. Але при цьому він "пожартував", що Канада має стати 51-м, Гренландія — 52-м, а Венесуела може стати 53-м штатом Америки.

Фокус також писав про те, чому Трамп відмовився від окупації Гренландії.