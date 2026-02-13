Між ЄС і США утворився розкол: Мерц заявив про крах звичного світового порядку

Відкриваючи щорічну Мюнхенську безпекову конференцію, Фрідріх Мерц заявив іншим світовим лідерам, що "наша свобода не гарантована" в епоху політики великих держав і що європейці мають бути готові до "жертв".

Канцлер Німеччини заявив, що "між Європою і Сполученими Штатами утворився глибокий розкол". І його заяви фактично повторюють слова держсекретаря США Марко Рубіо, який у цей момент перебував у залі і раніше говорив про "нову еру в геополітиці", повідомляє ВВС.

Фрідріх Мерц відкрив Мюнхенську конференцію промовою про крах світового порядку

Конференція відбувається на тлі погроз президента США Дональда Трампа суверенітету Данії над Гренландією, що виразилися в обіцянці анексувати арктичну територію і запровадженні мита на імпорт з європейських країн.

Держсекретар США Марко Рубіо сам виступить із промовою 14 лютого. Очікується, що цього року конференцію в Мюнхені відвідають близько 50 світових лідерів, на якій обговорюватимуть питання європейської оборони та майбутнього трансатлантичних відносин.

Це відбувається в той момент, коли зобов'язання США перед військовим альянсом НАТО були поставлені під сумнів. Прагнення Трампа захопити Гренландію також розглядається багатьма європейськими лідерами як переломний момент, що підірвав довіру до їхнього найбільшого союзника.

На порядку денному щорічної зустрічі також значаться російсько-українська війна, напруженість у відносинах між Заходом і Китаєм, а також потенційна ядерна угода між Іраном і США.

Посилаючись на численні попередження про крах заснованого на правилах порядку, Мерц заявив на конференції: "Боюся, ми маємо сказати ще пряміше: цей порядок, яким би недосконалим він не був навіть у найкращі свої моменти, більше не існує в такому вигляді".

Він також заявив, що про розкол між Європою і Сполученими Штатами віце-президент США Джей Ді Венс дуже відкрито заявляв у Мюнхені рік тому.

Мерц продовжив: "Він мав рацію. Культурна війна руху MAGA (Make America Great Again — "Зробимо Америку знову великою" — гасло прихильників Трампа) — це не наша війна. Свобода слова закінчується тут і тут, коли ця мова суперечить людській гідності та конституції. Ми не віримо в тарифи і протекціонізм, а віримо у вільну торгівлю".

Минулого року Венс піддав критиці Європу, включно з Великою Британією, за політику щодо свободи слова та імміграції. Його промова спровокувала безпрецедентну трансатлантичну напруженість протягом року.

Однак Мерц не став списувати з рахунків багаторічне партнерство, а натомість звернувся безпосередньо до США зі словами: "Давайте відновимо і відродимо трансатлантичну довіру".

Німецький лідер також повідомив, що ведуться "конфіденційні переговори" з президентом Франції Еммануелем Макроном про створення спільного європейського ядерного стримування. Жодних додаткових подробиць він не надав.

Франція і Велика Британія — єдині дві ядерні держави в Європі, але Німеччина і багато інших європейських країн традиційно покладаються на ядерну парасольку США в рамках альянсу НАТО для стримування.

Виступаючи на Мюнхенській конференції пізніше 13 лютого, Макрон знову закликав Європу "навчитися ставати геополітичною державою" в новому глобальному контексті.

Він заявив, що Європа вже переозброюється після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, але наголосив, що "ми повинні прискорити цей процес і працювати спільно по всьому континенту".

Назвавши війну в Україні "екзистенційним викликом" для Європи, французький лідер закликав інші країни не "поступатися російськими вимогами", а, навпаки, посилити тиск на Москву для досягнення справедливого миру.

Напередодні мюнхенської конференції держсекретар США Марко Рубіо попередив, що "світ дуже швидко змінюється прямо в нас на очах", відповідаючи на запитання, чи буде його послання європейцям більш примирливим, ніж послання Венса рік тому.

"Ми живемо в нову епоху геополітики, і це вимагатиме від усіх нас переосмислення того, який вигляд вона матиме і якою буде наша роль", — сказав він.

Раніше того ж дня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що планує зустрітися з Рубіо, щоб обговорити погрози США відібрати Гренландію у свого союзника по НАТО.

Нагадаємо, говорячи з журналістами, Дональд Трамп заявив, що він "веде переговори" щодо Гренландії, але не уточнив, з ким саме. Спортсмени з Гренландії на Олімпіаді 2026 заявили, що будуть "захищати свою країну".

Раніше стало відомо, що США відправили до берегів Ірану свій найбільший військовий корабель, але чи буде завдано удару по ядерних об'єктах Тегерана — невідомо.