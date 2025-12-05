РФ массово осваивает новые типы вооружения: о чем говорят последние цифры Росстата

Тревожная информация российской статистики.

В октябре 2025 года, после замедления в сентябре, промышленное производство выросло на 3%. Это означает, что после достижения порога роста произошел качественный скачок, скорее всего, за счет запуска производства новых видов продукции в секторе ВПК.

Как это происходит, простой пример.

ВПК до войны не выпускало "шахеды". Начинается война — и происходит резкий рост выпуска, условно с 50 штук до 100. Темп роста — 100%.

Затем производство такой продукции выходит на плато: выпуск со 100 единиц замедляется до 110. Темп роста резко падает до 10% и так далее (цифры взяты условно).

Так происходит промышленный перегрев и замедление.

Преодоление порога плато возможно лишь за счет:

запуска новой линейки продукции;

повышения производительности труда;

инновационного толчка.

В РФ наблюдается именно первый вариант.

Рост военного производства не только компенсирует падение "гражданских отраслей" (автопром и производство строительных материалов в минусе, второе — вследствие охлаждения ипотеки), но и дает плюс по промышленному сектору в целом.

За десять месяцев 2025 года выросли следующие "околовоенные" отрасли:

производство готовых металлических изделий — на 15%;

производство оптики, компьютерной техники и электроприборов — на 14%;

производство прочих автотранспортных средств — на 34%.

Скорее всего, РФ начинает выпуск новых видов продукции сектора ВПК, потому что производство предыдущих видов продукции уже давно вышло на плато.

