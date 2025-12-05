РФ массово осваивает новые типы вооружения: о чем говорят последние цифры Росстата
В октябре 2025 года, после замедления в сентябре, промышленное производство в России выросло на 3% — причем на фоне серьезного падения некоторых крупных отраслей. Экономист Алексей Кущ видит в этом признак того, что РФ приступила к выпуску какой-то новой военной продукции — именно в таком случае статистика отображает скачок
Тревожная информация российской статистики.
В октябре 2025 года, после замедления в сентябре, промышленное производство выросло на 3%. Это означает, что после достижения порога роста произошел качественный скачок, скорее всего, за счет запуска производства новых видов продукции в секторе ВПК.
Как это происходит, простой пример.
ВПК до войны не выпускало "шахеды". Начинается война — и происходит резкий рост выпуска, условно с 50 штук до 100. Темп роста — 100%.
Затем производство такой продукции выходит на плато: выпуск со 100 единиц замедляется до 110. Темп роста резко падает до 10% и так далее (цифры взяты условно).
Так происходит промышленный перегрев и замедление.
Преодоление порога плато возможно лишь за счет:
- запуска новой линейки продукции;
- повышения производительности труда;
- инновационного толчка.
В РФ наблюдается именно первый вариант.Важно
Рост военного производства не только компенсирует падение "гражданских отраслей" (автопром и производство строительных материалов в минусе, второе — вследствие охлаждения ипотеки), но и дает плюс по промышленному сектору в целом.
За десять месяцев 2025 года выросли следующие "околовоенные" отрасли:
- производство готовых металлических изделий — на 15%;
- производство оптики, компьютерной техники и электроприборов — на 14%;
- производство прочих автотранспортных средств — на 34%.
Скорее всего, РФ начинает выпуск новых видов продукции сектора ВПК, потому что производство предыдущих видов продукции уже давно вышло на плато.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно